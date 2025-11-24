Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 24 de noviembre

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un lunes con nubes escasas en el cielo. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 4.35 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:34 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:45 h. En total tendremos 10 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 79 grados Fahrenheit (14 y 26ºC).

El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

