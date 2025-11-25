⁠Sara Corrales responde a los ataques por hacer ejercicio embarazada

A solo unas semanas de la emoción inicial que generó con la noticia de su embarazo, la actriz Sara Corrales reapareció en redes sociales con un nuevo mensaje en el que hizo frente a la ola de opiniones divididas que se generaron por su iniciativa de mantener una rutina de ejercicio durante su etapa de gestación.

Y es que si bien muchos le mostraron su apoyo ante esta decisión, otros externaron su preocupación ante la salud de ella y el bebé: “Prioriza tu embarazo, se que es importante el ejercicio por la salud física y mental, pero los primeros meses son cruciales en la formación y desarrollo del feto” y “No hay que exagerar. Los ejercicios en esta etapa de en ser más suaves”, son algunas de las protestas que se registraron en Instagram.

A través de su cuenta oficial, la famosa optó por responder a estos señalamientos de manera contundente y respaldada por su equipo médico: “Entiendo la preocupación de muchos de ustedes porque de pronto no están acostumbrados a ver a una mujer embarazada entrenar así, pero yo creo que parte de mi responsabilidad es crear un poquito de conciencia“, indicó.

Bajo esta misma tesitura, declaró: “Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, continuó su mensaje la colombiana.

Sara Corrales destacó que esta decisión fue tomada de la mano de su equipo médico, quien tras un exhaustivo análisis llegó a la conclusión que el ejercicio no representa una amenaza para el desarrollo de su embarazo.

“Damián y yo nos hemos estado asesorando muy bien por ginecólogos, deportólogos, y gente profesional, entonces por eso quiero compartir con ustedes los beneficios infinitos que hay en hacer deporte en el embarazo“, reveló ante sus fans.

Además, adelantó que este movimiento la ha motivado a mostrar su historia y borrar los mitos sobre el embarazo y la maternidad que aún se mantienen vigentes: “Veo que hay tanta desinformación que me gustaría hacer un en vivo con especialistas para que empiecen a cambiar ese chip en la sociedad, que vean que hay muchos embarazos acompañados del deporte y de la vitalidad y de la salud que trae todo esto consigo”, reiteró.

