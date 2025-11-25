África Zavala hace un viaje al pasado y recuerda sus inicios en la televisión
La actriz mexicana abrió el baúl de los recuerdos y celebro 20 años de trayectoria en las telenovelas con un conmovedor mensaje
Tremendo revuelo causó la actriz mexicana África Zavala luego de recurrir a sus redes sociales para compartir una fotografía del recuerdo con la que honró su primer proyecto en televisión y habló sobre su experiencia en el mundo del entretenimiento a solo unos días de haber cumplido 20 años de trayectoria.
Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la histrionisa colocó una publicación que incluyó imágenes que se remontan a dos décadas atrás, cuando formó parte del elenco del melodrama “Peregrina”, producida por Nathalie Lartilleux.
Cabe recalcar que esta historia transmitida por Televisa se trató de una adaptación de la telenovela venezolana homónima producida por Venevisión en 1973. Además de África Zavala, contó con la participación de Eduardo Capetillo como su interés amoroso, así como con Jacqueline Andere, Cynthia Klitbo, Natasha Dupeyrón y Joel Alvarez, por mencionar algunos.
En honor al aniversario número 20 del proyecto, la famosa expresó su gratitud por haber formado parte de está mágica propuesta que cautivó al público mexicano: “Lunes 14 de noviembre del 2005 se estrenaba #Peregrina mi primer telenovela. #20años siendo muy afortunada de poder hacer lo que tanto amo”, inició.
Asimismo, extendió su dedicatoria a los creativos que la han hecho parte de sus historias: “Estoy tan agradecida con todas las personas que han creído en mí, con quienes me han brindado oportunidades y especialmente con mis fans, que siempre han estado ahí, apoyándome en cada paso. ¡Gracias infinitas!”, recalcó.
En respuesta, decenas de fans se dieron a la tarea de aplaudir este logro por medio de mensajes de cariño. Algunos de ellos hicieron eco de su talento y perseverancia para mantenerse vigente en la escena artística.
“Eres maravillosa”, “Amé esa telenovela, sin duda una de mis favoritas”, “Te admiro muchísimo mi Fati”, “Una trayectoria espectacular que refleja tu talento, pasión, disciplina y entrega”, “Que lindos recuerdos, te mereces eso y más”, “Felices primeros 20 años… ¡y los que faltan!”, “Se vienen muchos éxitos todavía” y “Hermoso personaje, siempre brillando”, son algunas de las reacciones que se generaron con su post.
