Bajan de avión a ‘El Puma’ tras fuerte discusión y todo quedó grabado en video

El cantante José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, vivió un momento muy polémico durante un reciente vuelo en avión, luego de que fuera bajado de la aeronave.

Por medio de un video, que circula en las redes sociales, se aprecia al intérprete de pie en el avión, mientras detrás de él se encontraba el piloto, quien lo invitó a abandonar el lugar tras lo sucedido.

“¡Desembarque de mi avión ahorita! Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (…) con nuestros tripulantes aquí”, dijo el piloto en español, mientras ‘El Puma’ se grababa y daba su testimonio de lo que estaba viviendo.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, alcanzó a decir el cantante en un fragmento del video que fue grabado por otro pasajero y que ya se hizo viral.

Si bien aún el intérprete venezolano no ha roto el silencio, ni tampoco ha salido a la luz el video que el grabó, se pudo saber que el incidente se produjo en un avión de American Airlines que salía de Quito, Ecuador, con destino a la ciudad de Miami.

Trascendió que el altercado se inició por una discusión que tuvo ‘El Puma’ con otros pasajeros y con parte de la tripulación por un maletín que transportaba y en el que llevaba algunos medicamentos.

Todo comenzó, de acuerdo a su exmánager, por el acomodo del maletín. Mientras él argumentaba que debía tenerlo a su alcance por cuestiones de salud, la tripulación le habría hecho saber que debía recolocarlo para cumplir con las normas de seguridad, siendo ahí que comenzó toda la polémica y se dio su posterior expulsión del avión.

“El pasajero que iba al lado de El Puma se molestó por su maletín en el que llevaba su medicina que toma tras un trasplante pulmonar”, detalló Beatriz Parga.

La disputa, por lo que pudimos saber, no pasó a mayores y ‘El Puma’ solo perdió su vuelo y fue clasificado como pasajero disruptivo. Hasta el momento no se ha levantado ningún cargo en su contra.

