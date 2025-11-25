Detienen a hombre acusado de matar a sus dos hermanos durante riña familiar en una cabaña en Nueva York

Una reunión familiar entre tres hermanos en una cabaña de caza en el condado Allegany, Nueva York, terminó en un fatal incidente cuando uno de ellos presuntamente disparó contra los otros dos después de una discusión el sábado por la noche, informó la policía estatal.

El detenido fue identificado como Scot Thompson, de 65 años y residente de Englewood, Florida. Las autoridades señalaron que el hombre estaba acompañado de sus hermanos Mark Thompson, de 70 años, y David Thompson, de 69, cuando se produjo una disputa que habría escalado hasta el uso de un arma de fuego.

Fugitivo tras el incidente pero arrestado horas después

De acuerdo con el reporte policial, la llamada inicial sobre el hecho se recibió poco después de las 10 p. m. del sábado. Agentes que acudieron a Botsford Hollow Road encontraron a Mark y David Thompson fallecidos en el lugar.

El sospechoso habría abandonado la cabaña ubicada en la localidad de Allen, aproximadamente a 70 millas al sureste de Buffalo, utilizando el vehículo de David Thompson. La Oficina del Sheriff del Condado de Livingston y el Departamento de Policía de Geneseo localizaron el automóvil más tarde y procedieron al arresto.

Las víctimas habían reservado la cabaña para un viaje de caza

Las autoridades informaron que Mark Thompson, residente de Canterbury, Connecticut, y David Thompson, de Port Charlotte, Florida, habían alquilado la cabaña para un viaje de caza. Durante la estadía se habría producido la discusión previa al incidente.

Scot Thompson fue acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos relacionados con el uso criminal de un arma de fuego. Permanecía detenido en la cárcel del condado de Allegany a la espera de su lectura de cargos este lunes.

