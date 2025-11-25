ICE detuvo a estudiante de segundaria en la hora del almuerzo, es ciudadano estadounidense

Un ciudadano estadounidense de 17 años fue arrestado durante su hora de almuerzo en la escuela secundaria por presuntamente obstaculizar a agentes federales, informó la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin. El incidente generó preocupación en la comunidad local y llamó la atención sobre prácticas migratorias en EE. UU.

El joven, originario de Newberg, Oregon, es estudiante de último año en la escuela secundaria McMinnville. Conducía el automóvil de su padre alrededor de las 12:30 p.m. cuando oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el vehículo, según declaraciones recogidas por Oregon Live de su hermano.

El arresto ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre los operativos de control migratorio federal. Durante las redadas, han surgido casos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales detenidos por error, lo que ha generado alarma entre defensores de comunidades latinas y organizaciones de derechos civiles.

Según Oregon Live, el hermano del joven mostró imágenes en las que el estudiante informó a los agentes que era ciudadano estadounidense. Sin embargo, uno de los oficiales respondió: “Sal del auto” y “No me importa”, rompiendo la ventanilla del conductor para detener al adolescente, según relató su familiar.

Detalles del operativo y arresto de los involucrados

McLaughlin explicó que el 21 de noviembre agentes de la Patrulla Fronteriza en el condado de Yamhill fueron seguidos por varios kilómetros por una Chevy Tahoe azul. Posteriormente, una camioneta Ford F-150 se unió para bloquear a los oficiales, impidiéndoles el paso y obstaculizando el operativo, según Tricia McLaughlin.

Tras solicitar apoyo a ICE, los agentes persiguieron la Tahoe y arrestaron al conductor, identificado como Isaías Eduardo Soto Elías, ciudadano estadounidense de 20 años, por obstruir a la autoridad federal. Poco después, otro equipo localizó la Ford F-150 y detuvo al joven de 17 años bajo los mismos cargos.

Ambos individuos fueron trasladados a la oficina de ERO en Portland para investigación y procesamiento federal. El adolescente fue liberado poco antes de las 7 p.m. del viernes, según reportó Oregon Live. Mientras tanto, la superintendente del distrito escolar, Kourtney Ferrua, notificó a los padres sobre el incidente y destacó que la escuela no comparte información estudiantil con ICE sin orden judicial.

El ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han realizado operativos similares en otros estados con gobiernos demócratas, incluyendo California, Illinois y Oregón, como parte de los planes de la administración Trump para incrementar la aplicación de la ley migratoria y ejecutar deportaciones masivas.

McLaughlin agregó que el incidente refleja una tendencia creciente de personas que utilizan vehículos para obstaculizar a agentes federales. Señaló que las agresiones contra el personal han aumentado significativamente y que cualquiera que interfiera con las fuerzas del orden será procesado con rigor, según afirmó Tricia McLaughlin.

Por su parte, Ferrua enfatizó en su carta a los padres que la seguridad estudiantil es prioritaria. Reconoció que eventos de este tipo pueden tener un impacto emocional en los alumnos y destacó la necesidad de mantener la rutina escolar segura y predecible para todos, según comunicó Kourtney Ferrua.