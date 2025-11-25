Joven hispano de Nevada acusado de causar intencionalmente un accidente que mató a su novia embarazada

Un joven hispano de 19 años en Nevada fue acusado de causar intencionalmente un accidente múltiple que dejó dos personas muertas en Las Vegas, Nevada, incluida su novia embarazada, informaron las autoridades locales. El choque ocurrió el 18 de noviembre e involucró a 12 vehículos.

El fiscal de distrito del condado de Clarke, Steve Wolfson, declaró que la evidencia recopilada hasta ahora indica que José Gutiérrez no intentó frenar antes de impactar contra una fila de autos detenidos en un semáforo. Según la fiscalía, el vehículo circulaba a unas 100 millas por hora en una zona limitada a 45 mph.

“Creemos, basándonos en las pruebas, incluido un video detallado, que sus acciones fueron intencionales”, indicó Wolfson, quien explicó que esto llevó a la presentación de cargos por asesinato.

Dos fallecidos en el lugar del accidente

Gutiérrez conducía un Infiniti G37 de 2011 en el que viajaba como pasajera Adilene Duran Rincón, de 20 años, quien estaba embarazada. El vehículo chocó contra autos detenidos en la intersección de Cheyenne Avenue y North Jones Boulevard, informó la estación local KSNV.

Rincón y otro conductor, Edward García, de 38 años, fallecieron en el lugar del accidente. Una tercera persona fue trasladada a un hospital con lesiones de gravedad, detalló la policía.

Resultados preliminares descartan intoxicación

Tras el accidente, la policía reportó haber encontrado un vaporizador de marihuana en posesión de Gutiérrez y señaló que el joven tenía los ojos enrojecidos durante su arresto. Sin embargo, el fiscal de distrito confirmó que los análisis realizados indicaron que no se encontraba bajo los efectos de sustancias en el momento del choque.

Con base en esta información, los cargos iniciales por conducción imprudente se elevaron a asesinato, intento de asesinato y agresión con uso de arma letal, indicó la fiscalía.

Historial de incidentes previos

Las autoridades indicaron que no se trataba del primer incidente vehicular relacionado con Gutiérrez. Registros judiciales muestran que en septiembre estuvo involucrado en otra colisión, cuando presuntamente no respetó una señal de alto. Además, el mes pasado habría sido multado por conducir a 52 mph en una zona de 35 mph, de acuerdo con la cadena KTNV.

En abril, el joven también fue detenido después de que un oficial respondiera a una llamada de una mujer que afirmaba haber sido agredida. Según el reporte policial, Gutiérrez habría amenazado al funcionario durante el procedimiento.

Gutiérrez continúa bajo custodia sin derecho a fianza. Su próxima comparecencia ante el tribunal está pautada para el 6 de enero.

