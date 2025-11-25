Mujer inmigrante atraviesa la deportación por presuntamente arrojar café caliente a un bebé

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la deportación de una mujer acusada de arrojar café a un bebé, a su madre y al perro de la familia durante un incidente ocurrido en Florida. La sospechosa, una ciudadana finlandesa, llevaba más de dos décadas viviendo ilegalmente en Estados Unidos.

Nina Kristina Jaaskelainen, de 54 años, fue arrestada el 14 de noviembre tras una confrontación registrada en New Smyrna Beach. Las autoridades afirmaron que la mujer había ingresado al país con una visa de turista en 1999, pero permaneció sin autorización desde la fecha en que debía abandonar territorio estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el altercado inició cuando una mujer paseaba con su bebé y su perro. Jaaskelainen habría expresado su molestia por la ausencia de correa en el animal, lo que provocó una discusión que escaló hasta culminar con la agresión con café sobre la familia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia explicó que la víctima se encontraba caminando con su hijo y su dálmata cuando Jaaskelainen comenzó a gritarles. Tras ignorar los reclamos, la mujer presuntamente se acercó al perro para arrojarle el contenido de una taza, según relató la denunciante, Kelly Brisell.

Arresto, cargos y medidas migratorias tras el incidente

Las autoridades indicaron que, pese a la agresión, no se reportaron heridos graves. Jaaskelainen fue trasladada a la Cárcel del Condado de Volusia y enfrenta cargos por agresión y violencia doméstica. Su proceso penal continúa activo mientras se coordinan los procedimientos migratorios correspondientes.

Un día después del arresto, ICE emitió una orden de detención para que la cárcel notificara a la agencia antes de liberar a la sospechosa. El objetivo es asegurar que pase a custodia federal una vez concluyan los trámites judiciales locales, según informaron los funcionarios migratorios involucrados en el caso.

Documentos judiciales señalan que Jaaskelainen admitió haber arrojado café al perro, aunque negó haberlo hecho de manera intencional contra la madre o el bebé. Las autoridades detallaron que ingresó al país con una visa B2 en abril de 1999, pero permaneció irregularmente desde julio de ese mismo año, incumpliendo su obligación migratoria.

La subsecretaria Tricia McLaughlin cuestionó la permanencia prolongada de la mujer en Estados Unidos y defendió la orden de detención emitida por ICE, argumentando que busca evitar nuevos incidentes. Consideró preocupante que la acusada llevara más de dos décadas en el país sin regularizar su situación, según declaró Tricia McLaughlin.

La víctima, Kelly Brisell, relató que el café terminó sobre su ropa y en el rostro de su hijo, aunque destacó que la bebida no estaba caliente en el momento del ataque. Señaló que la situación generó temor debido a la cercanía del líquido con los ojos y la nariz del menor, según manifestó Kelly Brisell.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia confirmó que la mujer permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procesos de inmigración previos a su deportación. Las autoridades reiteraron que el caso continuará su curso tanto en instancias penales como migratorias, hasta determinar su expulsión definitiva del país.