San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este martes 25 de noviembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 25 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del norte, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1012.2 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:06 h y el crepúsculo será a las 17:36 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 48 y los 70 grados Fahrenheit (9 y 21ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.