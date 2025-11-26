Clima de hoy en Houston para este miércoles 26 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 26 de noviembre contarácon cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 2 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:55 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:22 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. En concreto, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

