Cómo reemplazar una Green Card perdida o robada: USCIS da una solución

Extraviar tu Green Card o enfrentar el robo de este documento puede generar mucha preocupación, ya que es la prueba principal de tu estatus de residente permanente legal en Estados Unidos.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cuenta con un procedimiento claro para solicitar un reemplazo y evitar complicaciones migratorias.

Cuál es la solución del USCIS cuando extravías o te roban la Green Card

El proceso oficial para obtener una nueva tarjeta comienza con el Formulario I-90, la solicitud que USCIS utiliza para reemplazar tarjetas de residente permanente, entre otros motivos, cuando son extraviadas, robadas o dañadas.

Este trámite aplica tanto para residentes permanentes legales como para residentes permanentes condicionales. Sin embargo, el USCIS también aclara que este formulario no es válido para remover las condiciones de residencial, lo cual es otro proceso migratorio, basado en el Formulario I-751.

El formulario I-90 puede presentarse de dos maneras:

En línea , creando una cuenta en el portal de USCIS

, creando una cuenta en el portal de USCIS Por correo, enviando el paquete de documentos a la dirección correspondiente

USCIS advierte que la revisión puede tardar varios meses. Cuando la solicitud es aprobada, emiten una nueva tarjeta verde con la misma validez que la anterior, pero ya te explicamos también ese apartado.

El bufete de abogados de inmigración Davis & Associates, que opera en Texas, incluyendo Dallas Fort Worth, Houston y áreas circundantes, apunta un detalle fundamental: si tu Green Card fue robada, debes presentar un informe policial y adjuntar una copia del reporte junto con el Formulario I-90.

Documentos que USCIS podría solicitar

Al enviar tu solicitud, debes incluir copias claras de documentos de identidad que confirmen uu identidad legal. Entre ellos:

Licencia de conducir

Página de identificación del pasaporte

Otra identificación oficial emitida por el gobierno

Copia por ambos lados de la tarjeta perdida o robada (si se tiene disponible)

Aunque no es obligatorio, USCIS sugiere asesorarse con un abogado de inmigración para evitar que errores u omisiones retrasen la aprobación.

Cómo demostrar estatus migratorio mientras llega la nueva tarjeta

El mayor temor de muchas personas es no poder probar su estatus mientras su reemplazo está en trámite. Si bien la nueva tarjeta podría tardar seis meses o más, USCIS ofrece una alternativa temporal: el sello ADIT, también conocido como sello I-551.

De acuerdo con Davis & Associates, este sello se coloca en el pasaporte del residente permanente y funciona como una tarjeta verde provisional.

Para obtener el sello I-551, el solicitante debe haber presentado previamente el Formulario I-90 y programar una cita en una oficina local de USCIS.

Te puede interesar:

· Qué pasa con tu Green Card cuando viajas fuera de EE.UU. y cuándo hay “presunción de abandono”

· Deportan a inmigrante con Green Card por un delito que cometió en su adolescencia

· ¿Puedo perder mi Green Card por matrimonio si me divorcio? USCIS lo aclara