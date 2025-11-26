Conozca los nuevos precios reducidos de 15 medicamentos recetados bajo el programa Medicare (LISTA)

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron recortes en los precios de 15 medicamentos recetados bajo el programa Medicare, destacando fármacos como Ozempic y Wegovy (agonistas GLP-1). Esta reducción es parte de un esfuerzo por hacer que los medicamentos sean más asequibles para los beneficiarios de Medicare.

Estos recortes de precios se producen a través del programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare creado bajo la Ley de Reducción de la Inflación, que el presidente Joe Biden convirtió en ley en 2022, recuerda NBC News.

Es de destacar que esta recorte no se enmarca dentro del enfoque de precios de medicamentos de “nación más favorecida” del presidente Donald Trump, que tiene bases en decretos y acuerdos voluntarios con las farmacéuticas, y no en leyes.

Medicamentos y sus nuevos precios

A continuación, presentamos un listado de los medicamentos junto a sus precios negociados, los cuales muestran reducciones significativas respecto a sus precios de lista:

Ozempic , Rybelsus y Wegovy (diabetes tipo 2 y pérdida de peso): precio negociado de $274 dólares, rebajado del precio de lista de $959 dólares (El precio negociado para dosis más altas de Wegovy es de $385 dólares).

, y (diabetes tipo 2 y pérdida de peso): precio negociado de $274 dólares, rebajado del precio de lista de $959 dólares (El precio negociado para dosis más altas de Wegovy es de $385 dólares). Trelegy Ellipta (tratamiento para el asma): $175 dólares, antes $654 dólares.

(tratamiento para el asma): $175 dólares, antes $654 dólares. Xtandi (para cáncer de próstata): $7004 dólares, antes $13,480 dólares.

(para cáncer de próstata): $7004 dólares, antes $13,480 dólares. Pomalyst (medicamento de quimioterapia): $8650 dólares, antes $21,744 dólares.

(medicamento de quimioterapia): $8650 dólares, antes $21,744 dólares. Ofev (para fibrosis pulmonar idiopática): $6350 dólares, antes $12,622 dólares.

(para fibrosis pulmonar idiopática): $6350 dólares, antes $12,622 dólares. Ibrance (contra el cáncer de mama): 7871 dólares, antes 15,741 dólares.

(contra el cáncer de mama): 7871 dólares, antes 15,741 dólares. Linzess (estreñimiento crónico): $136 dólares, antes $539 dólares.

(estreñimiento crónico): $136 dólares, antes $539 dólares. Calquence (contra el cáncer): $8.600 dólares, antes $14,228 dólares.

(contra el cáncer): $8.600 dólares, antes $14,228 dólares. Austedo y Austedo XR (para la enfermedad de Huntington): $4093 dólares, antes $6623 dólares.

y (para la enfermedad de Huntington): $4093 dólares, antes $6623 dólares. Breo Ellipta (medicamento para la EPOC): $67 dólares, antes $397 dólares.

(medicamento para la EPOC): $67 dólares, antes $397 dólares. Xifaxan (diarrea y el síndrome del intestino irritable): $1000 dólares, antes $2696 dólares.

(diarrea y el síndrome del intestino irritable): $1000 dólares, antes $2696 dólares. Vraylar (antipsicótico): $770 dólares, antes $1376 dólares.

(antipsicótico): $770 dólares, antes $1376 dólares. Tradjenta (para la diabetes): $78 dólares, antes $488 dólares.

(para la diabetes): $78 dólares, antes $488 dólares. Janumet y Janumet XR (para la diabetes): $80 dólares, antes $526 dólares.

y (para la diabetes): $80 dólares, antes $526 dólares. Otezla (para la artritis psoriásica): $1650 dólares, antes $4722 dólares.

Impacto financiero para Medicare y contribuyentes

Los recortes de precios son estimados para ahorrar $12 mil millones de dólares a los contribuyentes y $685 millones de dólares a los beneficiarios de Medicare en costos de bolsillo para 2027.

Es un paso significativo en un momento en que muchos estadounidenses consideran los costos de los medicamentos recetados como inasequibles.

Expertos en salud elogian la iniciativa, destacando que los nuevos precios negociados son razonables, pero sugieren que aún hay espacio para mejorar los acuerdos. Los críticos apuntan a que los precios negociados de medicamentos todavía son elevados en comparación con acuerdos anteriores.

“Las negociaciones de precios me parecen muy razonables”, dijo Stacie Dusetzina, profesora de políticas sanitarias de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, a NBC News. “Esperamos que esto proporcione cierto alivio a los contribuyentes y beneficiarios a largo plazo”.

Estos 15 medicamentos representaron $42.5 mil millones de dólares o el 15% del gasto total de la Parte D de Medicare en 2024, es decir, los medicamentos que las personas se administran en casa.

También te puede interesar: