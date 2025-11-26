Detienen a hombre en Florida con un supuesto plan para transmitir en vivo un ataque terrorista neonazi

El FBI arrestó a Lucas Alexander Temple, residente de Florida de 20 años, tras una investigación que lo vinculó a múltiples chats en la aplicación encriptada Signal, donde habría participado bajo distintos alias.

De acuerdo con documentos judiciales, Temple enfrenta cargos federales por distribución de información relacionada con la fabricación o uso de explosivos y por posesión de una escopeta de cañón corto no registrada.

Material compartido en chats encriptados

Las denuncias penales señalan que Temple habría difundido en estos grupos mensajes violentos, así como un diagrama dibujado a mano de un detonador casero, junto con enlaces a videos que describían la producción de explosivos. También habría compartido un manual extremista de más de cien páginas.

Los agentes indican que los chats incluían contenido gráfico de carácter violento y extremista, incluyendo llamados a cometer agresiones, según las capturas de pantalla citadas en la denuncia.

Identificación de los alias

Según los investigadores, los alias usados en línea fueron vinculados a Temple por datos personales que el propio usuario compartió en los chats: su edad, su lugar de empleo en una tienda de comestibles y referencias a actividades familiares. Esa información fue verificada con registros estatales, videos de seguridad y otros documentos.

Allanamiento y hallazgos en la vivienda

Al ejecutar la orden de registro en el domicilio del joven, los agentes encontraron propaganda neonazi, un libro relacionado con los perpetradores del ataque en Columbine, así como una escopeta Springfield modelo 67 serie E con un cañón más corto de lo permitido.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) verificó que el arma no estaba registrada a su nombre.

Entre los objetos hallados también se menciona una nota manuscrita con apuntes sobre posibles acciones violentas, según los documentos judiciales.

Detención preventiva y proceso legal

Tras su arresto, Temple compareció ante la magistrada federal Amanda Arnold Sansone, quien ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza al determinar que representaba un riesgo para la comunidad.

El caso sigue bajo investigación, y las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre el contenido de los chats ni sobre posibles vínculos con otras personas.

