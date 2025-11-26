El color que debe evitar tu signo del zodiaco: es de mala suerte

La astrología no solo se basa en planetas y tránsitos: los colores también influyen en nuestra energía personal.

Cada signo del zodiaco tiene tonos que potencian su vibración… y otros que pueden bloquearla.

Según la astróloga Lisa Stardust, cada signo debe evitar un color específico porque altera su armonía emocional y energética.

¿Por qué un color puede traer mala suerte según la astrología?

Cada signo se asocia con un planeta regente, un elemento y un tipo de vibración.

Cuando usamos colores que no están alineados con estas frecuencias, la energía natural del signo se bloquea, explicó Stardust en un artículo publicado en Parade.com.

Según la astróloga, esto puede generar falta de motivación, confusión emocional, tensión mental, dudas e inseguridad y hasta cansancio energético.

Por eso, la elección de los colores es una herramienta poderosa dentro de la astrología personal.

A continuación, conoce el color que cada signo debería evitar para proteger su bienestar.

Aries: el negro

Como signo de fuego, Aries necesita luz, intensidad y movimiento. El negro apaga su impulso natural, bloquea su motivación y puede volverlos irritables o inseguros. También reduce su creatividad y su capacidad de liderazgo.

Tauro: el púrpura

El púrpura, relacionado con la extravagancia y el exceso material, desestabiliza la calma terrenal de Tauro. Puede llevarlos a gastar de más, obsesionarse o desconectarse de su serenidad natural.

Géminis: el rojo y naranja

El rojo es demasiado intenso para un signo tan mental como Géminis. Provoca estrés, ansiedad y baja concentración. El naranja, por su parte, potencia la inquietud y el desorden emocional.

Cáncer: el gris y el burdeos

El gris aumenta la melancolía y los pensamientos negativos. El burdeos, demasiado profundo, carga su energía emocional y puede hacerlos sentir inseguros o desconectados.

Leo: el blanco y tonos pastel

Estos colores diluyen la poderosa presencia de Leo. El blanco reduce su seguridad y los tonos pastel apagan su brillo natural, generando apatía y bajo ánimo.

Virgo: el naranja

La energía intensa del naranja abruma a Virgo. Interrumpe su orden mental y vuelve más difícil organizar sus ideas y emociones.

Libra: los tonos neón

Los colores neón rompen la armonía estética que Libra necesita. Son demasiado agresivos, generan tensión emocional y bloquean su equilibrio interno.

Escorpio: los colores pastel

Los tonos claros suavizan demasiado la energía intensa de Escorpio, debilitando su magnetismo natural y disminuyendo su claridad emocional.

Sagitario: el negro, verde oscuro y marrón oscuro

Estos tonos limitan su espíritu aventurero. Sagitario necesita luz, expansión y movimiento constante, por lo que los colores oscuros bloquean su optimismo natural.

Capricornio: el amarillo, el neón y el morado

La vibración fuerte de estos colores altera la estabilidad de Capricornio. Les dificulta concentrarse y desbalancea su energía práctica y disciplinada.

Acuario: el amarillo, el naranja y el dorado

Estos tonos brillantes chocan con su mente analítica y su energía fría. Pueden generar pensamientos dispersos, tensión o irritabilidad.

Piscis: el azul marino y el negro

Los tonos oscuros intensifican su sensibilidad y pueden conducirlos a la tristeza o a un exceso de introspección. Piscis necesita colores suaves y fluidos que acompañen su energía.

¿Cómo equilibrar tu energía si ya usas tu color “de mala suerte”?

Si ese color forma parte de tu rutina, aquí algunas soluciones:

Úsalo solo en accesorios, no en prendas completas.

Combínalo con tu color de buena suerte.

Limpia tu energía semanalmente con incienso o cuarzos.

Evita usarlo en días emocionalmente sensibles.

Preguntas frecuentes

¿El color de mala suerte de mi signo afecta mi energía realmente?

Según la astrología, sí. Cada color tiene una vibración que puede potenciar o bloquear la energía natural del signo.

¿Puedo usar mi color de mala suerte en ocasiones especiales?

Sí, siempre que se equilibre con tonos afines a tu signo o lo uses en menor proporción.

¿Cuál es el mejor color para desbloquear la energía negativa?

Depende de tu signo, pero tonos como verde suave, blanco cálido y azul claro suelen favorecer la claridad emocional.

¿Los colores influyen también en la suerte laboral o amorosa?

Según la astrología, sí. La elección correcta de color puede mejorar la confianza, la comunicación y el magnetismo personal.

Sigue leyendo:

• Los signos más productivos del zodiaco: por qué destacan

• Los signos que tienen más probabilidad de generar prosperidad duradera

• La edad ideal de tu signo para el amor verdadero: ¿estás a tiempo?