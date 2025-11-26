Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Ya deja de darle gusto al chisme barato y a la provocación pedorra de amistades que nomás están esperando que te prenda la mecha pa’ verte explotar. Contrólate el carácter, criatura, porque tú eres de los que avientan la piedra, patean la cubeta… y a los cinco minutos ya andan arrepentidos y pidiendo disculpas por sus mismos shingados errores.
Mucho ojo con una persona de piel clara que aparecerá como llegada de la nada; esa alma puede meterte en un problemón si tú solito no te pones truch@. Los accidentes andarán más cerca que el cobrador de Coppel, así que no te me distraigas. No te apendejes, plebe, ni caigas en depresiones babosas que tú mism@ provocas por andar pensando de más.
Buena racha en juegos de azar, pero también cambios en pagos, deudas y movimientos de dinero a los que tendrás que echarles más ojo que nunca. Ponte las pilas con tu cuerpo, tu autoestima y tu salud mental, que vienen oportunidades bien perras que necesitas aprovechar si quieres avanzar como Dios manda.
En estos días traerás cambios de humor que te van a caer como terapia exprés: te harán madurar, entender y reestructurar tu rutina. Renueva tus días, deja el desgane y muévete detrás de esos proyectos que dejaste botados. Vida solo hay una, criatura, no la desperdicies por andar pensando pendejadas.
Si tienes pareja vienen celos, discusiones y una separación momentánea, pero necesaria pa’ que se acomode la energía. Una amistad te buscará para llorarte un drama sentimental, escúchala… pero no cargues con problemas que ni tuyos son.
ACUARIO
Tú que siempre andas en la luna: en estos días podrías perder objetos, papeles o hasta la dignidad si no te me concentras. Pero también llega una amistad nueva que te va a hacer reír, distraerte y sentirte viv@ otra vez.
La pendejez que antes te caracterizaba se queda en el pasado, bendito sea Dios. Ahora vienes con actitud más firme, más perra y con el carácter suficiente pa’ mandar a freír espárragos a toda esa gente que nomás quiere verte caído. Se acabaron las concesiones, ahora sí vienes bravo o brava.
Si tu pareja te pone trabas en tus metas, sueños o decisiones, ni lo pienses, mi ciela/cielo: ahí no es. Tú no naciste pa’ que te corten las alas, así que no permitas que nadie te frene. No le saques al cambio, porque es exactamente ese movimiento el que te abrirá puertas que ni imaginabas.
Si algo no sale a la primera, deja de chillar como si se te hubiera muerto el chayote, y vuelve a intentarlo hasta que jale. No te estés culpando por tu pasado, ya pasó, ya ardió, ya se quemó. Enfócate en el hoy, que ahí está la magia.
Si deseas algo estable en el amor, baja tantito tus exigencias, porque ni tú cumples la lista que pides. Viene un momento perfecto para creer en tu capacidad y en tu fuerza; estás a tiempo de lograr grandes metas, solo necesitas invertir tiempo y esfuerzo en lo que sí te mueve el alma.
Suerte en juegos de azar, sobre todo con números que terminen en 1, 9 y 2, así que ponlos bajo la manga. Viene una etapa donde la vida empieza a pagarte lo que ya te debía.
CAPRICORNIO
Te vas a enterar que a tu ex le anda lloviendo sobremojado… y no precisamente porque Dios lo quiera probar, sino porque todo lo que uno siembra lo termina cosechando. Y tú observa, pero sin alegrarte demasiado, porque el karma no perdona a nadie. Vienen cambios buenos, sobre todo en el dinero, pero si no te me pones abusad@ podrías perder un buen pedazo de tus ahorros. Maneja tus finanzas como buena señora de antes: con sobres, libretitas y anotando hasta el chile que compras.
Tu vida necesita más serenidad y menos drama. Deja el pasado en paz, criatura, ya lo exprimiste bastante y no te llevó a nada. Quien te quiera, que le shingue; quien no, que siga su camino. No bajes tu precio por nadie, porque tú no eres oferta de liquidación. Los movimientos planetarios te traen una energía intensa y sexual, así que andas más prendido/a que foco de fonda. Pero no confundas deseo con amor, no te vayas a meter en un lío nomás por calmar la calentura.
Una amistad estará muy encima de ti queriendo información, pero tú no sueltes nada, que no todos preguntan con buenas intenciones. Cuidado con cometer errores por impulsiv@, podrías meterte solito en problemas grandes. En negocios vienen mejoras, ventas buenas y dinerito extra que regresa a tus manos. Un familiar podría enfermar, pero no es nada grave, así que no dramatices de más. Enfócate en rodearte de gente que te sume, no que te hunda.
SAGITARIO
Ya te anda por un viajecito… y se te va a hacer. Te la vas a pasar de lujo, pero cuida el bolsillo porque tú eres de los que gastan como si fueran millonarios y después andan llorando porque no les alcanza ni pa’ un Yakult. Se vienen días de cambios profundos donde te tocará enfrentar tu pasado de una buena vez. Cierra ciclos como adulto, no como criatura rogona que quiere regresar donde ya la lastimaron. En el amor andarás tenso, cansado y hasta con ganas de mandar todo a la chingada porque ya te hartó que te busquen nomás pa’ usarte y luego ni adiós te dicen.
Tu cuerpazo criminal necesita disciplina porque cualquier descuidito y subes el doble. Ponte trucha con la comida y bájale al antojo nocturno, porque si no después vas a batallar un chingo pa’ bajar lo ganado. Tu familia es tu talón de Aquiles, pero no puedes seguir sacrificando tu vida por complacerlos. Es momento de pensar más en ti, en tu crecimiento y en tus metas. Ponte más exigente en el amor, que tú no estás pa’ limosnas sentimentales. Quien te quiera, que lo demuestre; quien no, que vaya y joda a la gestora de sus días. Si sientes tentación de buscar a alguien del pasado, que sea solo para cerrar puertas, no para volver a lo mismo. Tienes un camino nuevo esperándote, y necesitas entrar liger@, sin cargas viejas.
ESCORPIÓN
Ya estuvo bueno de dejar que te traten como si fueras plato de segunda mesa. Es momento de que te abraces, te apapachez y te pongas en primer lugar antes de permitir que la gente haga contigo lo que se le antoja. Ya no mendigues cariño ni atención, que tú no naciste pa’ estar rogando migajas ni pa’ andar detrás de quien no te merece ni la mitad de lo que das. Aprende a tener el valor de largarte cuando toca, aunque duela, aunque tiemble el ojo, porque tu dignidad es más importante que cualquier capricho ajeno.
Valórate, criatura, date cuenta de lo que vales y deja de caer con cualquier bato o vieja que ni sabe qué quiere en la vida. Tú eres de gustos finos, de comodidad y de buena vida; si tú no puedes darte esos lujos ahorita, pues busca quien te los dé, y no, no es interés, es aseguramiento del futuro, como toda buena señora práctica lo haría. Se vienen nuevos amores con conexiones fuertes y enseñanzas bien perras; abre bien los ojos porque por estar clavado en alguien que ni te pela podrías dejar ir a quien sí vale la pena.
Tu orgullo es tu cruz y siempre lo será, porque te cuesta un mundo perdonar y ni un pasito das hasta que la otra persona haga el primero. Y ni te desgastes con quien te jodió la existencia en tu pasado, porque la vida es muy justa: el karma siempre cobra con intereses. Tú siéntate, observa y deja que el tiempo haga el trabajo sucio, porque lo que tú quisieras hacer con tus propias manos, la vida se encargará de regresárselo multiplicado.
LIBRA
Se vienen amores de una noche que te van a dejar temblando, pero si te apendejas poquito terminarás haciendo sentimientos por la persona menos indicada. Cuídate porque en estos días las enfermedades infecciosas estarán rondando como moscas en panadería abierta. Es tiempo de ponerte más perra que bonita, porque se vienen enfrentamientos con gente envidiosa que podría sacarte canas verdes y ponerte los nervios de punta.
El amor se te va a complicar porque no vas a saber qué ruta tomar para lograr algo estable. Tu miedo a quedarte solo o sola, o a que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron, te puede bloquear si no lo trabajas. En el trabajo vas bien, pero si buscas crecimiento u otros caminos, en menos de lo que imaginas te toparás con oportunidades que te van a acomodar. Nomás no creas que el mundo va a cambiar solito, tú también tienes que moverle, ajustar lo que sí depende de ti y no andar intentando transformar a los demás, porque ahí es donde vienen los pleitos fuertes.
La vida te pondrá opciones chingonas, pero si andas buscando donde no debes, terminarás como el perro de las dos tortas: sin nada. Cuida tu humor, porque andarás sensible a comentarios y cosas que verás o escucharás, y esos cambios de ánimo pueden afectar a tu familia si no te controlas. Ya bájale a las fregaderas, que ahorita el horno no está pa’ bollos. Es momento de moverte, cambiar y aventarte hacia oportunidades que te lleven a lugares más eficientes y más felices.
VIRGO
Tu familia será la pieza clave en esta etapa, y más vale que la valores y la disfrutes, porque mañana podrías lamentarte por no haberlo hecho. Ponte firme con lo que quieres y deseas, porque estás en un momento perfecto para avanzar, concretar planes y materializar lo que tanto has esperado. No te quejes por lo que no has conseguido, porque los tiempos de Dios son exactos, y estás a punto de consolidar cosas que te van a acomodar el corazón y la vida.
No temas a los cambios en tu carácter y en tus amistades, porque esos movimientos van a limpiarte el camino. Ya deja esa costumbre aburrida y monotona que te está apagando y cambia la manera en que vives tu día a día. Si tu pareja anda rara o distante, dale su espacio, porque aunque no te guste admitirlo, a veces tú también cansan más que visita larga. Cuida los alimentos porque últimamente le has echado de todo a la piñata y podrías enfermarte si sigues así.
Se ve un viaje que viene con placer como motivo principal, así que disfruta, relájate y vive sin tanta presión. Una persona del pasado puede volver o puede llegar un mensaje de él o ella, pero que eso no te robe la paz, porque tu presente vale muchísimo más que un recuerdo mal cerrado. Ya no finjas lo que no sientes: si tu relación ya no te llena, no tienes por qué seguir ahí nomás por compromiso, cierra ese capítulo y dale paso a lo que sigue.
Leo
En estas fechas por fin te va a caer el veinte de quién de verdad vale la pena en tu vida y quién no te sirve ni pa’ ir a shingar a su santa madre. Ya era hora de que vieras las cosas con claridad y dejaras de cargar con gente que solo te absorbe. Aprende a ver la vida con otra mirada, más ligera y menos fatalista, porque ese negativismo que traes últimamente está apagándote sin necesidad. Se vienen oportunidades fuertes que te llevarán por lugares buenos, con mejoras económicas que te van a dar un respiro que ya necesitabas. También se visualiza fiesta, peda o salida rica en estos días, y hasta una noche de pasión con una amistad donde ya existe ese “algo” desde hace tiempo. Nomás no te me aceleres.
No trates de cambiar la forma de pensar de nadie, Leo, porque cada quien actúa desde sus broncas y ver las cosas distinto no los hace malos, solo diferentes. Si insistes en querer ajustarles el chip, acabarás en pleito con amistades o familiares. Si te lo propones, ese viaje que has querido desde hace años por fin se te puede hacer; solo tienes que moverte, ahorrar y organizarte sin esperar milagros.
Aguas con los amores de ratito, porque tú eres de los que se enamoran en chinga y luego sufren un mes entero por un mensaje sin contestar. Una amistad anda de lengua larga y si no le pones un alto te va a meter en serios problemas. Y si lo que quieres es subir tus ingresos, recuerda que no va a caer nada del cielo: vienen dos oportunidades laborales muy buenas, pero necesitas poner de tu parte para que la que te conviene se consolide. Suelta la flojera, abre los ojos y agarra el camino correcto.
Cancer
En tu trabajo se visualiza estabilidad y una noticia buena que llegará antes de que noviembre termine, algo que te va a acomodar el bolsillo y darte tranquilidad en lo económico. Pero aguas, porque los accidentes estarán más cerquita que la vecina chismosa; cualquier descuido podría salirte caro. Es momento de hacer limpieza profunda en tus amistades, porque si no sacas lo viejo no va a entrar lo nuevo. Cuídate de gastritis, colitis y esos dolores raros, porque tu cuerpo anda resentido y cualquier coraje te cae como bomba. Una amistad te va a necesitar más que nunca, así que estate disponible. Malas caras en tu trabajo o con vecinos podrían amargarte el día, así que canaliza tu energía para no explotar de más.
No esperes nada de esa persona que te prende el tapete; trae otros intereses y tú no estás en su lista de prioridades. Es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar, así que ni le eches ganas donde no va a cuajar. Se viene la oportunidad de un cambio fuerte que te beneficiará un chingo, dale pa’ delante sin miedo. Quita de tu camino a toda esa gente que nomás te mete estrés, tristeza y mal humor. Recuerda que tu signo absorbe todo lo que lo rodea, así que cuida quién entra a tu vida. Se visualizan fajes con nuevas personas, pero date a respetar; si no, nadie te va a tomar en serio y podrías quemarte de más sin necesidad.
GÉMINIS
Que tu pareja no te esté repitiendo cada rato que te ama no significa que no lo haga; no todos tienen facilidad para expresarse y tú te haces novelas enteras en la cabeza con puras ideas pen$dejas. Vienen cambios laborales fuertes que te van a favorecer, pero debes ser inteligente para no cometer errores bobos que arruinen lo ganado. En negocios, ganancias grandes: lo tuyo es vender, negociar y moverte; ahí es donde brillas. Trata de guardar dinerito porque viene una inversión buena a finales del próximo mes y necesitarás estar preparado.
Planearás viaje con amistades y podrías conocer a alguien que ya te late por redes sociales desde hace tiempo. No te lamentes por lo que no tienes; si te pones las pilas, se te materializará para mediados de noviembre. Se ve embarazo o nacimiento de alguien cercano, así que se vienen alegrías familiares. También un compromiso o evento donde el blanco será protagonista: boda, bautizo o algo así. Necesitas poner mucho de tu parte para que todo avance bien lo que resta del mes; no andes arrastrándote por nadie, que la vida sola te pondrá opciones para algo estable y duradero. Pero tú enfócate en quienes sí te aportan y te hacen sentir mejor, no en quienes nomás te jalan hacia abajo.
TAURO
Cuida tu alimentación y procura dormir mejor, porque piensas mil shingaderas en la noche y por eso traes el sueño hecho pedazos. Si no corriges eso, te vas a envejecer más rápido de lo normal. Ponte las pilas con tu cuerpo porque podrías subir de peso sin darte cuenta. Grandes cambios se te vienen encima, pero debes ponerte perra para que nada te agarre en curva. Se acercan oportunidades laborales, pero deberás usar bien la cabeza para escoger la opción correcta. Mucho cuidado con amistades envidiosas que podrían arruinarte el plan con sus malos comentarios.
Cuidado también con noticias del pasado que podrían remover heridas que ya habías cerrado; no les abras la puerta otra vez. Días de incertidumbre vienen, pero también de paz y claridad en tu corazón, algo que necesitabas desde hace mucho. Aprende a quererte mejor para que nadie pueda pasarse de listo contigo. Deja atrás lo que dolió y cámbiate el chip, porque si no lo haces seguirás atorado en el mismo lugar. No creas en chismes ni en cuentos que no viste con tus propios ojos. Deja que ladren quienes quieran ladrar, tú céntrate en tus sueños, tus metas y en lo que mueve tu mundo.
ARIES
Hay días en los que no ves salida y sientes que todo se te junta, porque te alejaste de lo espiritual y eso te trae desconectado. Pero pronto llegará una conexión fuerte que te dará paz y te estabilizará. Inicias un ciclo nuevo lleno de cambios buenos, pero si no eres inteligente podrías tropezar con la misma piedra de siempre. Es momento de pensar en ti, en ti y al final otra vez en ti. Se abrirán muchas puertas y todas te llevarán por caminos favorables.
Dale chance a la vida de sorprenderte con lo que viene. Se visualizan amores de una noche muy intensos, pero aguas, porque podrías enamorarte rápido y perder más de lo que ganas. No te lamentes por tus errores; suéltalos, ya no te sirven. No te dejes caer por comentarios falsos o chismes de gente que te rodea. Vienen momentos donde tendrás que enfrentar situaciones que te hicieron sentir menos, pero ahora tendrás la fuerza para ponerte de pie y avanzar. Traes poder, enfoque y una energía bien perra para lograr lo que quieres; solo necesitas actuar. Y aprende a ponerte más perra al hablar, porque habrá gente que intentará bajarte el nivel o hacerte sentir mal… y no debes permitirlo ni un segundo.