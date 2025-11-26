ICE detiene a la madre del sobrino de Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

La madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Revere, Massachussetts.

La agencia señala que Bruna Caroline Ferreira, de origen brasileño, fue detenida por exceder 26 años el plazo de su visa de turista.

Según un reporte de WMUR, el primer medio en informar sobre el caso, Ferreira está recluida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Louisiana, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El hermano de la portavoz de la Casa Blanca, Michael Leavitt –quien vive en New Hampshire– tiene un hijo con Ferreira, confirmó él mismo a la televisora local.

Karoline Leavitt es originaria de New Hampshire y aunque conoce a Ferreira, el reporte agrega que no ha hablado con ella en muchos años.

Michael Leavitt no quiso ahondar sobre la detención, alegando la privacidad de su hijo con Ferreira. Él actualmente está casado y tiene dos hijos de ese matrimonio.

Aunque ICE acusa a Ferreira de dejar vencer su visa en 1999, su abogado, Todd Pomerleau, insiste en que ella llegó a Estados Unidos legalmente y estuvo protegida bajo el programa DACA, además de que está en proceso de obtener su Green Card.

Las autoridades migratorias afirman que la mujer incluso enfrentó cargos por agresión, pero el abogado rechaza tales acusaciones.

“Bruna no tiene antecedentes penales. No sé de dónde viene eso. Muéstrennos las pruebas. No hay cargos”, dijo el abogado a la televisora. “No es una delincuente ni una inmigrante ilegal; eso lo estamos diciendo de cualquiera que no sea ciudadano estadounidense”.

Karoline Leavitt declaró a News 9 que no tenía comentarios sobre la detención de Ferreira.

Un reciente reporte del Migration Policy Institute que 5.3 millones de niños tienen al menos un padre con situación migratoria irregular en EE.UU.