¿Por qué los niños hablan ruso en las escuelas de Kiev?

Tras el inicio de la invasión de Rusia en febrero de 2022, muchos ucranianos comenzaron a hablar solo ucraniano en su vida diaria. Con el tiempo, esto parece haber cambiado y algunos ucranianos rusoparlantes han vuelto a su lengua materna, también en las escuelas.

¿Qué tendencias lingüísticas están surgiendo?

Según un estudio del Servicio Estatal para la Calidad Educativa, realizado entre abril y mayo de 2025 en colaboración con la comisionada para la Protección del Ucraniano como Lengua Oficial, Olena Ivanovska, el uso de dicho idioma en las escuelas sigue aumentando en general: el 48 por ciento de los estudiantes encuestados en la Ucrania bilingüe se comunica exclusivamente en ucraniano. Esto supone un aumento de siete puntos porcentuales en comparación con el curso escolar anterior.

Pero este no es el caso, por ejemplo, en Kiev, donde en las escuelas de la capital ucraniana, el uso del ucraniano ha bajado un 10 por ciento con respecto a 2024, hablándolo solo un 17 por ciento de los colegiales.

Ucraniano en clase, ruso en los recreos

Oksana, una profesora de Kiev, que prefiere no revelar su nombre real, dice que “en clase, los niños hablan ucraniano, pero cuando suena el timbre del recreo, empiezan a hablar ruso entre ellos”.

El descenso en el uso del ucraniano entre los escolares de Kiev podría deberse al elevado número de inmigrantes procedentes de las regiones orientales del país, donde la proporción de escuelas de lengua rusa era mayor, afirma Olena Ivanovska. La profesora Oksana comparte esta observación: “Por ejemplo, una niña habla ucraniano conmigo, y cuando su padre la recoge, inmediatamente cambia al ruso”.

Valentina, madre de un estudiante de séptimo grado en otra escuela de Kiev, cree que hay otra razón por la que tantos estudiantes hablan ruso: “En mi opinión, se debe al predominio de contenido en ruso en YouTube y las redes sociales. También juegan a videojuegos en línea donde se comunican en ruso”.

A Oleksi Antipovich, director del instituto de encuestas Rating, no le sorprende que se hable tanto ruso en la capital ucraniana: “En Kiev, alrededor del 50 por ciento habla ucraniano; poco menos del 20 por ciento ruso y el 30 por ciento, ambos idiomas”.

“Con el inicio de la invasión a gran escala, se produjo una movilización masiva de fuerzas internas en torno a nuestros símbolos nacionales. Desde 2024, el ruso, especialmente en Kiev, ha vuelto a estar presente en las calles, y hablarlo ya no está mal visto”, afirmó. Y la proporción de personas que habla ucraniano en la vida cotidiana se mantiene estable, opina.

¿Un entorno de aprendizaje del idioma ucraniano por ley?

Olena Ivanovska cree que “el patriotismo por sí solo no basta. Se necesita más voluntad por parte del Estado y una política coherente con respecto al idioma utilizado por el profesorado y el personal directivo escolar”. Para ella es importante que el Parlamento apruebe el proyecto de ley para garantizar un entorno de aprendizaje del idioma ucraniano en las instituciones educativas, afirma.

El proyecto de ley, presentado al Parlamento en octubre de 2024, define el término “entorno de aprendizaje del idioma ucraniano”. El proceso educativo abarca la instrucción en el aula, la comunicación en todo el recinto escolar y otras actividades educativas. De aprobarse dicha ley, las autoridades estarían obligadas a desarrollar un sistema para evaluar el dominio del idioma de los niños. Sin embargo, no incluye medidas contra estudiantes o padres que se comuniquen en ruso.

Además de los instrumentos legales, también es necesario el contenido de alta calidad en ucraniano, afirma Ivanovska. El conocido bloguero ucraniano Andriy Shimanovski también destaca la gran importancia e influencia de la cultura pop en los niños.

“No tenemos ningún bloguero infantil ucraniano que cree contenido interesante sobre experimentos, bromas y desafíos”, declaró a DW. Y añadió que “si no hay nada divertido (para niños) en ucraniano, estamos en desventaja. Además, los niños de hoy en día se entretienen con juegos populares con disparos, que en su mayoría no están en ucraniano. Por eso necesitamos una amplia variedad de contenido en nuestro idioma, y no sólo contenido académico”, concluyó el bloguero.

