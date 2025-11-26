Real Oviedo de Grupo Pachuca presenta pérdidas millonarias tras ascenso a primera división

El Real Oviedo español comunicará este miércoles en su Junta General Ordinaria de Accionistas unas pérdidas de $ 6.49 millones de dólares, lo que representa un aumento frente a los $ 3.71 millones del año anterior.

El encarecimiento de sus costos se explica en gran medida por el histórico ascenso a Primera División conseguido el pasado junio, lo que llevó al club a repartir primas por valor de $ 5.22 millones de dólares tras lograr el tan anhelado regreso a la élite.

En la temporada 2024-25, el gasto en plantilla deportiva superó los $ 18.55 millones, muy por encima de los $ 12.42 millones del ciclo 2023-24. A ese incremento contribuyeron no solo las primas por el ascenso, sino también la salida del técnico Javi Calleja y un aumento en los salarios del plantel, que pasaron de $8.57 millones a aproximadamente $10.44 millones.

Pero el gasto no se limitó al aspecto deportivo: el club también invirtió en infraestructura, como los nuevos palcos VIP del estadio y una tienda oficial en Parque Principado.

En el frente de los ingresos, Real Oviedo también dio señales de mejora: los ingresos por abonados superaron los $ 5.80 millones, frente a más de $ 4.06 millones en la temporada previa; mientras que los ingresos por publicidad crecieron hasta cerca de $ 6.61 millones, desde los $ 5.56 millones anteriores.

Para la temporada venidera, el club confía en revertir las pérdidas: el presupuesto proyecta un superávit de unos $ 7.07 millones, la cifra más alta desde que el Grupo Pachuca asumió el control del club en 2022. El mayor motor de esta previsión está en los derechos televisivos: los ingresos por TV pasarán de poco más de $ 3.48 millones a unos $ 50.45 millones, un salto que podría estabilizar la economía del club en los próximos años.

La junta se celebrará en la Sala del Auditorio Príncipe Felipe, bajo la presidencia del dirigente azul Martín Peláez. Se espera una nutrida participación de accionistas durante el turno de ruegos y preguntas, en un contexto marcado por decisiones recientes: desde el despido de Veljko Paunović, el retorno de Luis Carrión al banquillo, hasta la situación deportiva comprometida del equipo, actualmente colista de LaLiga tras 13 jornadas disputadas.

