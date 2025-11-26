Ryan García asegura que le dará “la misma paliza” a Haney en la revancha

Ryan García aseguró que le dará la misma paliza a Devin Haney, campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), si se concreta la posible revancha entre ambos.

En una publicación en sus redes sociales, García comentó que no será amable con Haney si se vuelven a enfrentar y dejó claro que le dará un baño de realidad una vez más.

“Devin simplemente no puede vencerme. No importa lo que hagas, ni cómo lo plantees, siempre le gano. Lo conozco mejor que él mismo. De verdad quiero todo ese humo. Estoy harto de que digan ‘si él no hizo trampa’, ¡yo no hice trampa!”, dijo.

Devin Haney expresó su deseo de tener una revancha con Ryan García. Crédito: Queensberry/Leigh Dawney | Cortesía

“Cualquiera que lo investigue sabe que no tenía ninguna ventaja real, e incluso los Haney lo saben, pero si quieren entrar en la pelea con esa ilusión, que lo hagan, porque les daré un baño de realidad una vez más. Y no voy a ser amable con ellos otra vez. Creen que voy a ser amable, pero no lo voy a ser: el mismo trato, la misma paliza y la misma mentalidad“, añadió.

En la primera pelea, García derribó tres veces a Haney con su gancho izquierdo y terminó ganando por decisión mayoritaria en abril del 2024. La aplastante victoria de King Ry -que después fue cambiada a No Contest por dopaje– sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

Haney decidió quitar la demanda que le interpuso a García por agresión y fraude (por el positivo por ostarina del californiano), ya que habían llegado a un acuerdo para enfrentarse por segunda vez en octubre de este año gracias a Turki Alalshikh.

Como King Ry perdió el duelo con Rolando ‘Rolly’ Romero y Haney logró la victoria ante José Ramírez, la segunda pelea entre ambos se cayó.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Recordemos que Devin Haney se coronó campeón al vencer a Brian Norman Jr. el pasado fin de semana en Arabia Saudita y, si Ryan García hace lo mismo ante Barrios -campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, la revancha entre ambos podría ser aún más grande que la primera, ya que habría títulos en juego.

Ryan García, de 27 años, perdió por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero en su última pelea. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest como profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 27 años, regresó con éxito al ring tras su polémica pelea contra Ryan García en abril de 2024 al derrotar a José Ramírez. El estadounidense posee récord de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Sigue leyendo:

· Ryan García dice que debe cuidarse del poder de Romero: “Es explosivo”

· Rolly Romero asegura que le dará una paliza a Ryan García

· Abel Sánchez analiza Ryan García vs. Rolly Romero: “Tiene el poder”