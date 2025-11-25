Devin Haney quiere la revancha con García: “Sería redención”

Devin Haney, campeón de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aseguró que quiere tener la revancha con Ryan García para buscar la redención.

En declaraciones a FightHub TV, Haney comentó que apoyará a García en su próxima pelea contra Mario Barrios para que pueda coronarse campeón y ambos puedan tener un duelo enorme.

“Por supuesto, eso (la revancha ante García) sería redención. Del mismo modo que él estaba apoyándome, yo lo estaré apoyando. Quiero que gane y creo que las estrellas se alinearán para que tengamos una pelea enorme. Realmente quiero mi redención ante Ryan García”, dijo.

Ryan García peleará por el título del CMB contra Mario Barrios. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Recordemos que Devin Haney se coronó campeón al vencer a Brian Norman Jr. el pasado fin de semana en Arabia Saudita y, si Ryan García hace lo mismo ante Barrios -campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)-, la revancha entre ambos podría ser aún más grande que la primera, ya que habría títulos en juego.

En la primera pelea, García derribó tres veces a Haney con su gancho izquierdo y terminó ganando por decisión mayoritaria en abril del 2024. La aplastante victoria de King Ry -que después fue cambiada a No Contest por dopaje– sobre The Dream hizo dudar a los fanáticos sobre sus habilidades sobre el ring y si podría volver después de esto.

Haney decidió quitar la demanda que le interpuso a García por agresión y fraude (por el positivo por ostarina del californiano), ya que habían llegado a un acuerdo para enfrentarse por segunda vez en octubre de este año gracias a Turki Alalshikh.

Como King Ry perdió el duelo con Rolando ‘Rolly’ Romero y Haney logró la victoria ante José Ramírez, la segunda pelea entre ambos se cayó.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Devin Haney, de 27 años, regresó con éxito al ring tras su polémica pelea contra Ryan García en abril de 2024 al derrotar a José Ramírez. El estadounidense posee récord de 32 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

Por su parte, Ryan García, de 27 años, perdió por segunda vez en su carrera ante Rolly Romero en su última pelea. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest como profesional.

