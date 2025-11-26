Sacerdote mexicano es investigado por abusar de un menor durante visita a Chicago

Un sacerdote mexicano que visitó Chicago está acusado de abusar sexualmente de un menor en la ciudad hace años, según informó la Arquidiócesis de Chicago luego de iniciar una investigación en contra del padre Ernesto Tovar Trejo, de la Diócesis de Tampico, Tamaulipas.

El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, afirma que el padre celebró la misa sin la debida autorización en la iglesia de la Maternidad de la Santísima Madre, ubicada en West North Avenue, en Humboldt Park.

Cupich agregó que la denuncia ya fue puesta en manos de las autoridades civiles. La institución religiosa también ofreció al denunciante los servicios del Ministerio de Asistencia a las Víctimas.

En tanto, se le ha informado al padre Tovar Trejo que no puede ejercer su ministerio sacerdotal mientras se encuentre bajo investigación.

“Nuestra responsabilidad por el bienestar de los niños confiados a nuestro cuidado es de suma importancia para nosotros”, se lee en un comunicado emitido por la Arquidiócesis.

“La Arquidiócesis de Chicago anima a cualquier persona que sienta que ha sido abusada sexualmente por un sacerdote, diácono, religioso o empleado laico a que se presente. Serán recibidos con dignidad y compasión”, se agrega.

Tras recibir la notificación de la Arquidiócesis de Chicago, la Diócesis de Tampico confirmó que el sacerdote fue inhabilitado para oficiar misas y suspendido de todas sus funciones religiosas mientras se desarrollan las investigaciones en Estados Unidos.

Tovar Trejo se desempeñaba como párroco de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia México, al norte de Tampico, y había sido nombrado titular del Decanato “Cristo del Mar”.

De acuerdo con el semanario Proceso, era considerado uno de los sacerdotes de mayor trayectoria en la diócesis, pues en abril de 2025 cumplió 36 años de ministerio. La última felicitación pública de la diócesis hacia él ocurrió el 14 de mayo, con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto, pues en 2024 fue señalado por hacer un llamado público a votar por el entonces candidato panista Carlos Fernández Altamirano.

La vocería de la Diócesis de Tampico, a cargo de Néstor Javier López Rodríguez, evitó responder llamadas y mensajes sobre el caso.

