Salud de Inmigrante con doble amputación retenido por ICE empeora, según su familia 

La salud de Rodney Taylor, inmigrante liberiano con doble amputación detenido en Georgia, se ha deteriorado de forma alarmante en las últimas semanas. Nuevos informes de The Guardian revelan que, además de enfrentar constantes problemas con sus prótesis, ahora sufre complicaciones médicas adicionales que han elevado la preocupación de su familia y de organizaciones que siguen su caso.

Según el medio británico, Taylor, detenido desde hace casi un año, padece ahora dolor intenso por espolones óseos en la espalda, irritaciones graves causadas por el deterioro del revestimiento de una de sus prótesis y episodios recurrentes de presión arterial elevada. Su prometida, Mildred Pierre, ha alertado que los síntomas incluyen mareos, entumecimiento en su brazo derecho y cambios abruptos en la medicación que no han sido acompañados por una revisión médica adecuada.

Reportes recientes señalan nuevas negligencias médicas

De acuerdo con The Guardian, los tornillos de sus piernas protésicas continúan aflojándose, provocándole caídas y heridas que no han sido debidamente tratadas. A estas complicaciones se suma el desgaste del recubrimiento de silicona de una de sus extremidades artificiales, lo que le genera rozaduras, infecciones y dolor constante. Taylor declaró al periódico que la detención “está agotando” su cuerpo, describiendo una sensación continua de desgaste físico.

Taylor declaró al periódico que la detención “está agotando” su cuerpo. Crédito: Shutterstock

Su familia ha señalado que tareas mínimas se han vuelto peligrosas debido a la falta de soporte médico. Además de las caídas, Taylor enfrenta dificultades para mantener cargadas las baterías de sus prótesis electrónicas, lo que compromete seriamente su movilidad. The Guardian también reportó nuevos episodios de hipertensión y síntomas neurológicos, lo que refuerza el temor de que el deterioro sea irreversible si continúa bajo custodia.

ICE ha recurrido a prácticas que ponen en riesgo sus prótesis, según denuncias

Además de las fallas médicas recientes, The Guardian documentó incidentes administrativos que han puesto en riesgo directo su salud. Uno de los más graves ocurrió cuando fue conducido a una celda con agua acumulada en el piso; Taylor se negó a entrar porque la humedad podía dañar sus prótesis electrónicas. La respuesta del centro fue enviarlo a “vivienda restrictiva”, un tipo de aislamiento que, según su prometida, afectó tanto su estabilidad emocional como su condición física.

El reportaje también destacó el aumento de restricciones durante las visitas familiares. Pierre viajó recientemente más de 300 millas con cinco de sus hijos para verlo, pero una nueva política limitaba la entrada a solo dos adultos y tres menores por visita, obligándola a permanecer en el coche para que sus hijos pudieran ingresar. Para la familia, estas barreras se suman a un trato que consideran incompatible con la discapacidad severa de Taylor.

El caso ha llamando la atención política: el senador demócrata Raphael Warnock envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional solicitando una revisión urgente del caso, destacando el historial comunitario de Taylor y las condiciones “inhumanas” reportadas desde su detención. Según The Guardian, personal del senador incluso visitó el centro de Stewart, señalando preocupación por la falta de atención médica adecuada.

Trayectoria de Rodney Taylor en Estados Unidos

Rodney Taylor llegó a Estados Unidos siendo niño desde Liberia con una visa médica tras perder ambas piernas. Creció en Georgia y, con el paso de los años, se convirtió en barbero y en un miembro activo de su comunidad. Durante más de cuatro décadas ha considerado a Estados Unidos como su hogar, formando lazos afectivos y sociales sólidos. Su pareja, Mildred Pierre, afirma que enviarlo a Liberia equivaldría a desampararlo, ya que allí no tendría acceso al equipo médico, las prótesis electrónicas ni los tratamientos que necesita para sobrevivir.

A lo largo de su vida adulta, Taylor intentó regularizar su situación migratoria. Según reportes de 11Alive y medios locales, solicitó residencia permanente al menos en tres ocasiones, pero todas fueron rechazadas debido a un antecedente juvenil por robo cuando tenía 16 años. Aunque en 2010 recibió un perdón estatal en Georgia, ese indulto no tuvo efecto bajo las leyes migratorias federales, que hoy siguen usando esa condena para justificar su detención.

Tras su audiencia final del 12 de agosto, el futuro de Taylor depende de un juez de inmigración, quien deberá determinar si será deportado o si podrá permanecer en Estados Unidos, país donde ha vivido la mayor parte de su vida. Mientras tanto, su familia teme que su salud continúe deteriorándose dentro del centro de detención y advierte que una deportación sería una sentencia mortal para él.

