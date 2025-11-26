San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 26 de noviembre

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de turismo esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este miércoles 26 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1021.1 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:07 h y el atardecer será a las 17:35 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 68 grados Fahrenheit (11 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves, con una media de unos 50° F.

