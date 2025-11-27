Acusan a adolescentes inmigrantes de apuñalar hasta la muerte a indigente en Chicago

Un trío de adolescentes inmigrantes fue acusado del apuñalamiento mortal de un indigente en Chicago, un crimen que ha conmocionado a la ciudad y reavivado la preocupación por la violencia juvenil en Estados Unidos. Las autoridades locales confirmaron que el ataque ocurrió durante el fin de semana en el céntrico Chicago Loop.

Wuinayker Rodríguez-Vásquez, de 16 años, fue acusado como adulto de asesinato en primer grado en Chicago. La Oficina del Fiscal del Estado del condado de Cook informó que Rodríguez-Vásquez compareció el martes ante un juez para una vista de detención, quien ordenó su ingreso en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el crimen de menores en Chicago.

Además, dos adolescentes de 14 años enfrentan cargos: uno de asesinato en primer grado y otro de robo a mano armada en Chicago. Ambos comparecieron ante el tribunal de menores, donde se decidió su detención. Las autoridades señalaron que la víctima, un indigente de 49 años, no conocía a los sospechosos, quienes aparentemente son de Venezuela.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que Rodríguez-Vásquez ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2023 por Eagle Pass, Texas. Fue detenido y liberado junto con su madre. Según documentos judiciales, su contacto con la policía de Texas se registró como un caso de “inadmisibilidad de extranjeros”, aunque no tiene antecedentes penales en Illinois.

Detalles del apuñalamiento mortal y violencia juvenil

El ataque ocurrió alrededor de las 5:45 horas del domingo, cuando la víctima dormía cerca de sus pertenencias, incluido un gato y una máscara de esqueleto. Según la fiscalía, Rodríguez-Vásquez y los dos adolescentes se acercaron con armas, incluyendo un cuchillo y una barra metálica, lo que constituye un acto de violencia extrema en Chicago.

Durante el incidente, uno de los adolescentes robó la máscara de la víctima y huyó. Rodríguez-Vásquez le dio una patada cuando la víctima intentó levantarse, mientras otro adolescente lo golpeaba. Posteriormente, Rodríguez-Vásquez lo apuñaló en la espalda. Todo el ataque fue registrado por cámaras de seguridad en Chicago, fundamentales para identificar a los sospechosos.

La víctima fue trasladada al hospital, donde falleció. El médico forense confirmó que la causa de la muerte fue apuñalamiento en Chicago y la clasificó como homicidio. Las imágenes de vigilancia permitieron a la policía arrestar a los adolescentes, quienes vestían la misma ropa que se veía en el video, y corroborar la participación de menores inmigrantes en crímenes violentos.

Tras la detención, Rodríguez-Vásquez fue encontrado con un cuchillo y posteriormente identificado por su madre. Los fiscales informaron que el adolescente apareció en imágenes mostrando el cuchillo y usando la máscara de la víctima, evidencia de la brutalidad del apuñalamiento mortal en Chicago.

Una fuente policial describió el ataque como “especialmente atroz y cruel”, comparándolo con un crimen al estilo mafia en Chicago, donde los sospechosos se reían tras cometerlo. La comunidad local y las autoridades continúan investigando el caso de violencia juvenil extrema, mientras aumenta la preocupación por la seguridad de las personas sin hogar en la ciudad.