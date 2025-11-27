Cientos de personas siguen desaparecidas tras el mortal incendio de Hong Kong

Los bomberos de Hong Kong controlaron el jueves un enorme incendio en un complejo de apartamentos que causó al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos. La policía indicó que la causa podría haber sido una empresa constructora con “negligencia grave” que utilizó materiales inseguros.

Los rescatistas lucharon contra el intenso calor y el denso humo durante más de un día tras el incendio, mientras intentaban llegar a los residentes que se teme que estén atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po.

En respuesta al incendio más mortífero de Hong Kong en 77 años, su líder, John Lee, anunció que el gobierno establecerá un fondo de 300 millones de dólares de Hong Kong (38.6 millones de dólares estadounidenses) para ayudar a los residentes.

La oficina de desarrollo de la ciudad también había debatido la posibilidad de sustituir gradualmente los andamios de bambú en el centro financiero asiático por andamios metálicos como medida de seguridad.

Los ocho bloques del complejo, densamente poblado, cuentan con 2,000 apartamentos que albergan a más de 4,600 personas en el centro financiero, que luchan por superar la escasez crónica de viviendas asequibles.

De acuerdo con Reuters, una mujer angustiada con la fotografía de graduación de su hija la buscaba afuera de un albergue, uno de los ocho que, según las autoridades, albergan a 900 residentes.

“Ella y su padre aún no han salido”, sollozó la mujer de 52 años, quien solo dio su apellido, Ng. “No tenían agua para salvar nuestro edificio”.

Investigan causa del incendio

El jueves, agentes de policía registraron la empresa de mantenimiento del complejo, responsable de la urbanización, y confiscaron documentos que la mencionaban, según informaron medios locales.

El gobierno identificó al contratista registrado del complejo como Prestige Construction and Engineering Company Limited.

La policía confiscó los documentos de licitación, una lista de empleados, 14 computadoras y tres teléfonos móviles durante el allanamiento a la oficina de Prestige, añadió el gobierno.

“Tenemos motivos para creer que las partes responsables de la empresa actuaron con negligencia grave, lo que provocó este accidente y provocó que el incendio se propagara sin control, causando numerosas víctimas”, declaró la superintendente de policía, Eileen Chung.

El presidente de China, Xi Jinping, instó a realizar un “esfuerzo máximo” para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas, según informó la cadena estatal CCTV.

La búsqueda de familiares

Harry Cheung, de 66 años, quien ha vivido en el Bloque Dos del complejo durante más de 40 años, dijo que escuchó un fuerte ruido alrededor de las 14:45 del miércoles y vio cómo se desataba el fuego en un bloque cercano.

Una aplicación en línea mostró informes de personas desaparecidas enviados a través de un documento de Google vinculado que detallaba a los residentes de cada torre y habitación.

Incluye descripciones como “Suegra de unos 70 años, desaparecida” o “un niño y una niña” o “Azotea: Hombre de 33 años”.

En una de ellas se lee simplemente “Piso 27, habitación 1: Está muerto”. Reuters no pudo verificar de forma independiente la información en la aplicación.

El incendio ha suscitado comparaciones con el incendio de la Torre Grenfell de Londres, que cobró la vida de 72 personas en 2017. Se atribuyó a empresas que instalaron revestimientos inflamables en el exterior, así como a fallos del gobierno y del sector de la construcción.

