Cuándo es el Cyber Monday en EE.UU. y qué ofertas se esperan

El Cyber Monday 2025 en Estados Unidos se celebra el lunes 1 de diciembre, un día después del cierre oficial del fin de semana de Black Friday.

Aunque ambos eventos comparten el mismo propósito, su dinámica es distinta: mientras el Black Friday mezcla tiendas físicas y ofertas digitales, el Cyber Monday está dedicado exclusivamente al comercio online.

Fue creado en 2005 por la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos, cuando las compras por internet aún no formaban parte del día a día.

La idea surgió tras detectar que muchas personas esperaban al lunes siguiente al Black Friday para comprar desde casa o desde la oficina, evitando filas y aglomeraciones.

Con el tiempo, esta fecha se transformó en una de las jornadas de compras más fuertes del comercio electrónico, posicionándose como la favorita para quienes buscan productos tecnológicos o gadgets con rebajas significativas.

Qué ofertas se esperan para el Cyber Monday 2025

Productos que suelen tener gran demanda online, especialmente en plataformas como Amazon, Walmart, Best Buy, Target y tiendas directas de fabricantes. Entre las categorías que se anticipan con mayores descuentos están:

Tecnología y electrónica

Se espera que laptops, tablets, monitores, audífonos inalámbricos, relojes inteligentes y equipos de gaming tengan rebajas amplias. También podrían aparecer ofertas relámpago en televisores y dispositivos de streaming.

Electrodomésticos y hogar inteligente

Robots aspiradores, purificadores de aire, cafeteras inteligentes, cerraduras digitales y focos WiFi suelen formar parte del catálogo con promociones atractivas.

Moda, belleza y cuidado personal

El Cyber Monday se ha convertido también en un día fuerte para prendas básicas, sneakers, perfumes, sets de skincare y herramientas de estilismo.

Viajes y servicios digitales

Varias aerolíneas, aseguradoras de viaje y cadenas hoteleras suelen lanzar promociones limitadas durante este evento. También se esperan rebajas en softwares, cursos online, plataformas de streaming y suscripciones premium.

En conjunto, el Cyber Monday se mantiene como la fecha clave para quienes prefieren comparar precios desde el móvil o la computadora y aprovechar ofertas sin tener que desplazarse a tiendas físicas.