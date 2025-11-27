Faith Winter, senadora estatal de Colorado, pierde la vida en un accidente automovilístico

A raíz de un accidente donde cinco vehículos se impactaron en una autopista en la ciudad de Centennial, Colorado, Faith Winter, senadora estatal de Colorado, perdió la vida a los 45 años.

La demócrata fue elegida por primera vez para la legislatura estatal en 2014 como miembro de la Cámara de Representantes de Colorado.

Cinco años después, derrotó a la republicana Beth Martínez Humenik y así logró representar al Distrito Senatorial 24 de Colorado.

Posteriormente, ante de la redistribución de distritos, desde 2023, Winter representó al Distrito Senatorial 25 y además fue nombrada Líder Asistente de la Mayoría del Senado, el tercer miembro de mayor rango en la cámara.

Sin embargo, su prometedora carrera política se vio truncada a raíz del fatal accidente registrado el martes por la tarde-noche en la carretera interestatal 25 cerca de E Dry Creek Rd, 16 millas al sureste de la capital del estado en Denver.

A su muerte, Faith Winter deja huérfanos a dos hijos y a su prometido Matt Gray, exrepresentante estatal. (Crédito: David Zalubowski / AP)

De acuerdo con algunas imágenes que circulan en redes sociales, el percance pudo hacerse originado debido a un camión que estaba volcado cerca de varios autos dañados.

El Caucus Demócrata de Colorado informó que la senadora Faith Winter fue la única víctima del choque.

Mediante un comunicado, James Coleman, presidente del Senado de Colorado; y Robert Rodríguez, líder de la mayoría, elogiaron el desempeño de la demócrata fallecida.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de nuestra colega y amiga, la senadora Faith Winter. Hoy, nuestro grupo parlamentario lamenta la pérdida de una servidora pública dedicada cuyo compromiso con el pueblo de Colorado fue inquebrantable”, indica parte de la misiva.

Jared Polis, gobernador de Colorado, emitió una declaración solidarizándose con Tobin y Sienna, hijos de Faith Winter; así como con Matt Gray, exrepresentante estatal y prometido de la demócrata.

“Conozco a Faith desde hace casi 20 años, primero como organizadora de causas ambientales, luego ampliando la representación y el liderazgo de las mujeres, y finalmente, como senadora estatal. He tenido el honor de trabajar con ella en numerosos temas para mejorar la vida de cada persona y familia en nuestro gran estado y combatir el cambio climático. Siento una profunda tristeza por su familia, sus amigos y colegas, y su comunidad. El trabajo y la defensa de Faith hicieron de Colorado un estado mejor”, señala parte del documento.

