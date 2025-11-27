Grave caso de novatada en estación de bomberos de Florida deja a cuatro detenidos

Cuatro empleados de Bomberos y Rescate del Condado de Marion, en Florida, fueron arrestados este miércoles por su presunta participación en una violenta novatada contra un bombero de 19 años en la Estación 21 de Ocala.

El sheriff del condado, Billy Woods, relató que la agresión comenzó con grasa aplicada sobre la víctima, pero la situación se intensificó hasta derivar en golpes con un cinturón y maniobras que simularon asfixia.

“En mis 30 años como bombero, esto es lo más atroz que me han descrito”, lamentó el jefe de bomberos del condado, James Banta.

Los arrestados y los cargos

Los detenidos fueron identificados como: Edward Kenny III, 22 años, técnico en emergencias médicas; Seth Day, 22 años, bombero/EMT; Tate Trauthwein, 19 años, bombero/EMT; y Kaylee Bradley, 25 años, paramédica.

Kenny, Day y Trauthwein enfrentan cargos por secuestro, robo y agresión. Bradley fue acusada de robo y complicidad. Todos fueron despedidos tras conocerse los hechos.

La víctima fue presionada para entregar su contraseña

Según la declaración jurada, la agresión habría comenzado cuando varios compañeros descubrieron que el joven bombero tenía un video viral en TikTok. Intentaron obtener la contraseña de su celular y, al negarse, la novatada escaló.

La víctima relató que uno de los acusados lanzó sus botas al bosque, y cuando fue a buscarlas, los otros dos lo sujetaron. Allí, Trauthwein le habría quitado el cinturón, le bajó los pantalones y lo golpeó, mientras exigían la clave del teléfono.

Otro momento crítico ocurrió cuando le cubrieron la cara con una toalla y vertieron agua sobre ella repetidamente, mientras la víctima tenía dificultades para respirar.

El bombero escapó cuando recibió una llamada de servicio

El joven logró salir de la situación únicamente porque entró una llamada de emergencia durante su turno, según el informe. Nunca entregó su contraseña.

El incidente fue denunciado días después, el 19 de noviembre, y la Oficina del Sheriff abrió una investigación penal.

El jefe Banta confirmó que los cuatro empleados fueron inmediatamente despedidos. “Lo ocurrido fue inaceptable, inexcusable y contrario a todos los valores de esta profesión”, afirmó.

“Estas personas perdieron el derecho a usar el uniforme en el momento en que traicionaron y pusieron en peligro a un compañero”, añadió.

La víctima se mantiene en servicio

Pese a lo ocurrido, el bombero continúa en sus funciones. Banta explicó que se le ofreció tomar tiempo libre, pero él lo rechazó. “Tiene un trabajo que hacer”, citó el jefe.

Además del caso penal, el departamento revisará si otros miembros presentes durante el incidente deben enfrentar sanciones. También se reforzarán los protocolos internos y la capacitación de liderazgo para prevenir cualquier hecho similar.

“Nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro, respetuoso y profesional para cada miembro del departamento”, concluyó Banta.

