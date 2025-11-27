Madre hondureña denuncia que agentes de ICE lanzaron bombas lacrimógenas en su casa: “Me quitaron a mis bebés”

Maryioth Pascanales, una madre hondureña que reside en el vecindario de Berclair, en Memphis, fue víctima de gases lacrimógenos dentro de su propia casa, durante un operativo de agentes federales de inmigración.

Según contó a Newsweek, al escuchar fuertes golpes en la puerta principal, tomó a sus bebés, unos gemelos de 10 meses, y se dispuso a abrir, sin imaginar lo que ocurriría después.

“Agarré a los gemelos e intenté correr hacia la puerta para abrirla, pero fue entonces cuando sonó como si la puerta de seguridad estuviera siendo cortada, y luego vi el gas lacrimógeno salir por los agujeros de la puerta”, explicó a través de un correo electrónico enviado al medio.

El gas empezó a expandirse con rapidez, obligándola a correr hacia el baño con sus hijos para protegerlos del humo. El incidente ocurrió el pasado 7 de noviembre.

“Me quitaron a los bebés”

La mujer relató que los oficiales forzaron la puerta, destruyeron parte del interior de la casa y la sacaron del baño junto a los niños.

“Nos sacaron a mí y a los gemelos, me quitaron a los bebés y los sujetaron mientras yo estaba esposada antes de meternos a mí y a los bebés en el coche para su detención”, denunció.

Durante horas, ya bajo custodia, Pascanales y los menores fueron llevados a un edificio donde permanecieron hasta aproximadamente las 3:00 de la madrugada., cuando finalmente fueron liberados.

Otros dos adultos que vivían allí fueron detenidos y permanecen bajo custodia.

¿Por qué ocurrió el operativo?

El abogado de inmigración Colton Bane, quien fue contactado tras el incidente, explicó al portal WREG Memphis que un oficial le informó que el operativo se desarrolló porque dos adolescentes, uno de ellos residente de la casa, habrían iniciado una persecución policial.

La madre de uno de los jóvenes llamó al grupo de defensa ‘Vecindarios 901’, sin comprender del todo la magnitud del despliegue policial. Durante el contacto con la organización, según Bane, los agentes habrían lanzado gas lacrimógeno hacia el interior de la vivienda.

Hasta ahora, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han ofrecido comentarios sobre lo ocurrido.

Tras el operativo, Pascanales asegura que su percepción de seguridad se ha quebrado por completo. Ella salió de Honduras buscando protección, pero ahora siente que tampoco está a salvo en Memphis.

“No me siento segura en ningún lugar. Me siento insegura en mi casa y en la ciudad de Memphis”, dijo. “Quiero irme y regresar a mi país de origen, pero requerirá trabajo, tiempo y preparación, y la razón por la que dejé ese país es que tampoco estaba seguro allí”.

