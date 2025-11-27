ICE arresta a un estudiante y ciudadano de 17 años tras salir de la escuela: lo que pasó

Un estudiante de 17 años, ciudadano estadounidense y de raíces latinas, fue arrestado en Oregon por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza cuando manejaba la camioneta de su padre durante la hora de almuerzo.

El caso registrado en McMinnville generó indignación en la comunidad escolar, mientras la familia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofrecieron versiones distintas sobre lo ocurrido.

Según reporta Oregon Live, Christian Jiménez conducía el vehículo de su padre alrededor de las 12:30 pm cuando notó que varios autos lo seguían.

Su hermano, César Jiménez, relató a medios locales que el estudiante decidió tomar una carretera fuera de la ciudad para evitar a los autos que lo perseguían, pero estos rodearon la camioneta poco después. Agentes de ICE lo detuvieron y el joven habría informado de inmediato que era estadounidense.

“Sal del auto” y “No me importa”, le respondieron los agentes, de acuerdo con el hermano mayor, señalando además que un uniformado rompió la ventanilla del conductor para sacarlo y arrestarlo.

La versión del DHS indica que hubo obstrucción a agentes federales

El Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión distinta. La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, declaró a Newsweek que el estudiante no fue detenido por su estatus migratorio, sino por supuestamente interferir con agentes federales.

McLaughlin explicó: “El 21 de noviembre, agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en el condado de Yamhill fueron seguidos durante varios kilómetros por una Chevy Tahoe azul. Un segundo vehículo, una camioneta Ford F-150, apareció en el lugar y se coludió con la Chevy Tahoe para bloquear a los agentes, impidiéndoles el movimiento y obstruyéndolos”.

Según el DHS, los agentes solicitaron refuerzos y, al llegar ICE, la camioneta Ford huyó. Los oficiales se acercaron al otro vehículo y arrestaron a su conductor, Isaías Eduardo Soto Elías, ciudadano estadounidense de 20 años, por obstrucción.

Más tarde, otro equipo localizó la Ford F-150 y detuvo al conductor de 17 años por los mismos motivos.

Ambos fueron trasladados a la oficina de ICE en Portland para investigación adicional. El estudiante fue liberado antes de las 7:00 pm del viernes, de acuerdo con Oregon Live.

La superintendente del Distrito Escolar de McMinnville, Kourtney Ferrua, envió una carta informando a los padres sobre el incidente, confirmando que un estudiante había sido detenido fuera del campus durante el almuerzo. Subrayó que el distrito no comparte información estudiantil con autoridades migratorias sin una orden judicial.

Te puede interesar:

· Gobierno de Trump deja sin ayuda a miles de inmigrantes

· Fin de TPS dejará 350,000 inmigrantes haitianos vulnerables a la deportación a partir de febrero

· Profesor inmigrante con Visa H-1B es detenido al intentar abordar un vuelo