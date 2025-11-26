Profesor inmigrante con Visa H-1B es detenido al intentar abordar un vuelo 

Un profesor universitario con visa de trabajo H-1B fue detenido por agentes migratorios en un aeropuerto de Oklahoma cuando se disponía a viajar a Washington D. C. para participar en una conferencia académica. Su detención, aun con estatus legal vigente, ha generado preocupación entre colegas y especialistas en temas migratorios.

El caso involucra a Vahid Abedini, docente de estudios iraníes en la University of Oklahoma, cuya situación provocó reacciones en el mundo académico al considerarse un arresto injustificado y sin explicación clara por parte de las autoridades.

El arresto ocurrió en el aeropuerto de Oklahoma City

De acuerdo con Newsweek, Abedini fue detenido el 22 de noviembre en el Will Rogers World Airport, momentos antes de abordar un vuelo hacia Washington, donde iba a participar en la conferencia anual de la Middle East Studies Association. El profesor Joshua Landis, colega suyo en la universidad, fue quien alertó del incidente a través de redes sociales, donde insistió en que el docente contaba con una visa H-1B válida.

La reacción del personal de ICE ante quienes tratan de oponerse a los arrestos de inmigrantes está subiendo de tono. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Según Hindustan Times, el profesor fue trasladado a custodia migratoria tras ser interceptado por agentes de ICE, impidiendo su participación en la conferencia. El procedimiento provocó desconcierto entre académicos de estudios de Oriente Medio, quienes calificaron la detención como “sorprendente e injustificada”.

Las autoridades afirman que fue un “interrogatorio estándar”

De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó por correo electrónico que Abedini fue retenido únicamente para un “interrogatorio estándar” y que posteriormente fue liberado. No obstante, el propio registro público de ICE llegó a listar al profesor como detenido, indicando su origen iraní, sin aclarar en qué centro se encontraba.

Según HuffPost, una amiga del profesor sostuvo comunicación con él durante su permanencia bajo custodia y aseguró que, aunque su ubicación no era pública, se encontraba “de buen ánimo” y con acceso a artículos básicos como mantas y toallas. Landis declaró a ese mismo medio que la comunidad académica estaba “horrorizada” por el tratamiento recibido, recalcando que Abedini es abiertamente pro-Estados Unidos y un académico respetado.

Quién es Vahid Abedini: origen, trayectoria y estatus migratorio

De acuerdo con Hindustan Times, Abedini es originario de Irán y forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Estudios Internacionales Boren, en la University of Oklahoma. Su visa H-1B le permite trabajar legalmente en el país, en una categoría reservada para ocupaciones altamente especializadas, incluyendo profesorado universitario.

Según Newsweek, la universidad declinó hacer comentarios sobre el caso, pero colegas cercanos confirmaron que el profesor es una figura activa en la investigación sobre temas iraníes y un participante frecuente en conferencias académicas nacionales. No existe información que sugiera irregularidades en su estatus migratorio o actividad profesional.

De acuerdo con HuffPost, su caso está siendo atendido por un equipo de abogados, aunque aún no se ha detallado si emprenderá acciones legales tras su liberación.

Continúa leyendo:

Juez federal ordena al DHS revertir política que prohíbe audiencias de fianzas a inmigrantes bajo custodia

Jueza federal en California ordena a Trump restablecer derecho a fianza a inmigrantes

Kristi Noem dio la orden final para deportar a venezolanos a El Salvador, pese a la oposición de un juez





