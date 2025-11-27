Muertos por incendio en Hong Kong aumentan a 83

El incendio declarado en siete edificios de un complejo residencial de Hong Kong deja ya 83 fallecidos, 76 heridos, entre ellos once bomberos, y al menos 279 desaparecidos, según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencia. El Departamento de Bomberos informó que avanzan las operaciones de rescate dentro de los edificios, reportó el diario hongkonés South China Morning Post.

Las últimas informaciones disponibles sobre los residentes atrapados dentro de los inmuebles indicaban que había 62 personas en esta situación. Asimismo, los rescatistas hallaron con vida a un nuevo sobreviviente, un hombre localizado en la escalera del piso 16 de uno de los edificios afectados.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, devastó siete de los ocho bloques de 31 pisos que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong desde 1948. Las autoridades esperan controlar ya este viernes las llamas, que seguían activas en tres edificios, mientras que en los otros cuatro afectados ya habían sido aplacadas.

Avanzan piso por piso

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo altamente inflamables dentro de los bloques, utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

El Departamento de Bomberos desplegó 1,250 efectivos, 304 vehículos de emergencia, 26 equipos especializados y cuatro drones para vigilancia aérea y continúa avanzando piso por piso en tareas de rescate y enfriamiento. La policía, por su parte, instaló un centro de identificación de víctimas en un centro comunitario cercano, donde se muestran fotografías de los cadáveres rescatados del incendio a los familiares desesperados que buscan a sus desaparecidos.

Las fuerzas de seguridad también detuvieron a dos directores y un consultor de ingeniería de la contratista responsable de las obras, acusados de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego. El jefe ejecutivo de la ciudad, John Lee, calificó la tragedia de “catástrofe masiva” y anunció la suspensión de todos los actos de campaña de las elecciones al Consejo Legislativo del 7 de diciembre, además de abrir la puerta a una posible revisión de la fecha de los comicios.

