Pronóstico del clima en Dallas para este jueves 27 de noviembre

Este jueves 27 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén cielos sin nubes. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 32767 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:08 h y se marchará a las 17:21 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 50 y los 61 grados Fahrenheit (10 y 16 grados Celsius). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 17% por la mañana, 88% por la tarde y 17% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

