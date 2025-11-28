Crece en EE.UU. el respaldo a limitar la inmigración, según una encuesta reciente

En un clima político marcado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, una nueva encuesta nacional revela un giro significativo en la opinión pública. Aunque la inmigración no figura entre las principales preocupaciones de los estadounidenses, cada vez más personas se inclinan por reducir la llegada de inmigrantes legales.

Los resultados provienen de un sondeo de Economist/YouGov realizado entre el 21 y el 24 de noviembre, que muestra repuntes en el apoyo a recortes migratorios en varios grupos demográficos y políticos.

Más apoyo a restricciones, pero baja prioridad nacional

De acuerdo con esta encuesta, el 35 % de los adultos en Estados Unidos considera que el país debería disminuir el número de inmigrantes legales que admite cada año. Dentro de ese grupo, un 9 % respalda incluso detener por completo la inmigración legal. En contraste, un 23 % apuesta por aumentarla, mientras que un 26 % prefiere mantener los niveles actuales.

Pese al incremento de posturas más restrictivas, la inmigración sigue ocupando un lugar modesto entre las prioridades nacionales. Según los mismos datos, solo el 6 % la identificó como el asunto más importante del país, muy por debajo de temas como la inflación, la economía o el sistema de salud.

Polarización: conservadores y votantes de Trump lideran el apoyo a los recortes

Las posturas más duras se observan entre conservadores y simpatizantes del presidente Trump. Entre quienes votaron por él en 2024, el 38 % quiere reducir la inmigración legal y un 17 % adicional respalda eliminarla por completo. En cambio, entre los votantes de Kamala Harris, solo el 2 % apoya la eliminación, mientras que un 40 % prefiere aumentarla.

La diferencia también se refleja en edades y perfiles ideológicos:

60 % de los conservadores quiere disminuir o paralizar la inmigración legal.

quiere disminuir o paralizar la inmigración legal. Solo 14 % de los liberales coincide con esa idea.

coincide con esa idea. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 29 % apuesta por incrementarla.

Los adultos mayores de 65 años son quienes más piden recortes.

Las cifras llegan en un momento complicado para Trump. Una encuesta anterior de YouGov, del 17 de noviembre, mostró que apenas 35 % aprueba su manejo de la inmigración, mientras que el 52 % lo desaprueba.

Desinterés general pese a las políticas migratorias

Mientras la administración Trump impulsa medidas más estrictas, el interés del público no aumenta en la misma proporción. Según los datos del 24 de noviembre, la inmigración sigue por debajo de preocupaciones como la inflación (25 %), los empleos y la economía (16 %) y la atención médica (11 %).

Esto sugiere que, aunque gana terreno la idea de limitar entradas legales, la migración no define las prioridades nacionales para la mayoría.

Otras encuestas que refuerzan el descontento general hacia la inmigración

otros estudios muestran un panorama igualmente fragmentado. Una medición de Gallup realizada meses antes reveló que 79 % de los estadounidenses considera que la inmigración es “algo bueno para el país”, aunque ese respaldo tuvo un descenso respecto a años anteriores. En la misma encuesta, el porcentaje de personas que deseaba reducir la inmigración cayó del 55 % registrado en 2024 al 30 % en 2025, un giro notable en la opinión pública pese al endurecimiento de las políticas migratorias federales.

stas encuestas sugieren que, aunque existe un sector que respalda los recortes migratorios, también persiste una mayoría que valora positivamente la llegada de nuevos residentes, evidenciando que el debate migratorio en Estados Unidos continúa profundamente dividido.