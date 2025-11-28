El tiempo de hoy en Miami para este viernes 28 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 28 de noviembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 6% y se prevén nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y tendremos pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 79 grados Fahrenheit (22 y 26ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 60%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.