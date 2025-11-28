Erika Kirk compartió un emotivo mensaje de Acción de Gracias en honor a Charlie Kirk

Erika Kirk celebró el primer Día de Acción de Gracias de su familia sin su esposo, Charlie Kirk, con un emotivo mensaje sobre el dolor, la gratitud y la fe.

Kirk, esposa del fallecido ícono conservador y fundador de TPUSA, Charlie Kirk, publicó en Instagram el jueves que a ella y a Charlie “siempre les encantó el Día de Acción de Gracias porque nos recordaba a la sencilla pero sagrada práctica de la gratitud”.

“E incluso ahora, bueno, especialmente ahora, en lo más profundo del dolor, recuerdo esa gratitud”, escribió. “Dios me bendijo con estar casada con el amor de mi vida, con nuestros hermosos bebés, con nuestra familia y amigos, y con personas de todo el mundo que nos han enviado cartas, juguetes, obras de arte y Biblias”.

La directora ejecutiva de Turning Point continuó: “Es fácil obsesionarse con lo que nos han quitado, con lo que falta. Pero, Dios mío, el Señor me acompaña en mi debilidad, y su fuerza me guía suavemente hacia lo que aún tengo en este lado del cielo”. Kirk añadió: “Lo que queda es sagrado”.

Charlie Kirk fue asesinado en septiembre a los 31 años, dejando atrás a Erika y a sus dos hijos: una niña nacida en 2022 y un niño en 2024.

Kirk comentó que su familia ha recibido un gran apoyo en los meses posteriores a la muerte de su esposo, escribiendo: “No tengo palabras para expresar lo que han significado para mí y para los bebés tantas muestras de amor. Leo cada carta y tarjeta, abro cada regalo y guardo cada uno para cuando sean mayores”.

También compartió un video que mostraba una montaña de regalos y cartas mientras reflexionaba sobre cómo les describe el Cielo a sus hijos.

“El Cielo es nuestro hogar”, dijo. “Solo quiero que sepa que papá se lo está pasando genial y construyendo un hogar para ella y nuestra familia”.

Kirk terminó su publicación deseándole a Charlie un feliz Día de Acción de Gracias: “Te guardaremos un plato, cariño”.

