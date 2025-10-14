Trump otorga a Charlie Kirk histórica Medalla Presidencial de la Libertad

Donald Trump otorgó el martes póstumamente al activista conservador Charlie Kirk el mayor honor civil del país, la Medalla Presidencial de la Libertad, en lo que habría sido su 32º cumpleaños.

La ceremonia tuvo lugar en el recientemente renovado Jardín de Rosas de la Casa Blanca. El premio fue recogido por Erika Kirk, quien pronunció entre lágrimas palabras sobre la vida y el legado de su marido.

En su discurso, el mandatario elogió al activista conservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre y habría cumplido 32 años este martes.

“Tenía muchas ideas en su cabeza (…) Charlie es irreemplazable”, dijo durante la ceremonia, con la presencia de los funcionarios más cercanos de su gabinete, algunos senadores republicanos y su homólogo argentino, Javier Milei, sentado en primera fila.

President Trump Participates in a Medal of Freedom Ceremony for Charlie Kirk https://t.co/KGAv0O6oTz — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025

El mandatario aseguró que el 14 de octubre será el Día Nacional de la Remembranza de Charlie Kirk.

“Hace cinco semanas perdimos a este campeón (…) un líder que impulsó a la próxima generación como nadie“, agregó Trump al iniciar su discurso sobre el activista asesinado en Utah, quien era uno de sus principales aliados a través de su fundación Turning Point, una organización conservadora dedicada a movilizar a jóvenes en universidades y promover la derecha.

La medalla fue recibida por la viuda de Kirk, Erika Kirk, a quien Trump describió como “una mujer de inspiración, bella y hermosa” y le dijo que su esposo “se sacrificó por el país”.

Por su parte, Erika Kirk dijo a Trump que era “el mejor regalo de cumpleaños” que su esposo podía recibir.

La Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil de Estados Unidos, ha sido entregada por distintos presidentes a figuras destacadas de la política, la cultura y el deporte.

Entre los galardonados se encuentran Winston Churchill en 1963, Nelson Mandela en 2002, el boxeador Muhammad Ali en 2005 y el cantante Frank Sinatra en 1981, reconociendo sus “aportes excepcionales a la humanidad y a los valores estadounidenses”.

Kirk era uno de los principales promotores del movimiento ‘Make America Great Again’ (MAGA) y, según el vicepresidente J.D. Vance, una figura clave en la campaña electoral de 2024, además de haber ayudado a colocar personas en puestos de gobierno durante la estructuración de la Administración de Trump.

Sigue leyendo:

· Trump estalla contra demócrata Ilhan Omar tras criticar Charlie Kirk

· Tyler Robinson habría regresado a la escena del crimen mientras era buscado por la muerte de Charlie Kirk.

· Arrestan a hombre por presuntas amenazas a la universidad de Utah donde fue asesinado Charlie Kirk.