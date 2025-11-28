Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de noviembre de 2025

LEO

Agárrate porque el viaje que tenías planeado se va a cancelar y te va a poner de un humor más agrio que limón de cantina. No te me amargues, que a veces Diosito te quita cosas para evitarte peores sustos. En estos días, tu familia debe ser tu ancla, tu refugio y tu cuerdita pa’ no volverte loco o loca. Disfrútalos, porque el día de mañana, cuando los necesites, no quiero verte llorando por no haberles dado el tiempo que merecen.

Vienen cambios de humor bien gachos, de esos que en cinco minutos pasas del “buenas tardes” al “¡ya déjenme en paz!”. No le sueltes esa mala vibra a tu gente, que ahorita no está el horno pa’ bollos ni la casa pa’ tus dramas. Aguas porque una amistad anda soltando veneno del feo, y tú bien sabes quién es… pero ahí vas, haciéndote la inocente como si no te dieras cuenta.

Y mira nomás: persona del pasado aparece o te manda señales. No le des cuerda, mi hij@, que esa historia ya está más fría que pozole del lunes. Tienes que aprender a vivir lo que sí tienes en tu presente.

En el amor, andas como gallina sin cabeza: no sabes pa’ dónde correr, ni quién sí, ni quién no, ni a quién darle la caricia completa. Deja que el tiempo acomode todo. Vienen cambios fuertes en tus planes, pero por favor no te me transformes en lo que los demás quieren; sigue siendo esa fiera indomable que nació para brillar y no para andar complaciendo a gente que no sirve ni para mandarla por las tortillas.

Se marca viaje planeado con amistades, y ahí mismo podrías conocer a alguien que ya te anda tirando el lazo por redes sociales. También se ve embarazo no deseado en la familia, así que prepárate para el chisme.

El problema contigo, Leo, es tu miedo a quedarte sol@ o a que te vuelvan a dar la apuñalada por la espalda, como ya te ha pasado. Sana eso, mijo/mija, que el 2026 te viene más bonito si sueltas lo que te pesa.

VIRGO

Mira, corazón, si los perros ladran es porque vas avanzando, así que deja de hacer corajes por comentarios que ni al caso. Vienen oportunidades de faje, apapacho y apretón con gente nueva, pero tampoco te me sueltes como si regalaras dulces en Halloween. Date tu valor, que ahorita no estás para quemarte por un rato de emoción.

Aguas con persona joven de piel blanca, no trae buenas intenciones y podría meterte en un enredo innecesario. Mejor enfócate en ese cambio importante que se aproxima, porque viene a quitarte un peso de encima y a abrirte caminos. Dale entrada, que tú solito te estorbas.

En el amor andarás tenso, harto, fastidiado, como si ya te hubiera cargado el payaso. Y cómo no, si últimamente solo te buscan pa’ la caricia y ni las gracias dejan. Aprende a decir NO, porque si sigues queriendo quedar bien con todo mundo, el que terminará descuadrado eres tú.

No quieras cambiarle el cerebro a nadie, Virgo. Mira que ya bastante tienes con tratar de controlar tu vida como para querer controlar la de los demás. Eso solo te traerá pleitos con amistades o familia, y tú ya no estás pa’ desgastarte.

Tu familia es tu universo, sí… pero también necesitas vivir tu propia vida, no la de los demás. Se viene amor por redes sociales, así que arréglate, usa lo que tienes guardado, ponte ese outfit que estabas esperando “la ocasión perfecta”, porque el momento es AHORITA. Te renovará energías y autoestima.

Se vienen excesos de trabajo, estrés, pendientes, y si no sueltas lo que no es tuyo, te va a cargar la fregada emocionalmente. Respira y avanza.

LIBRA

Deja de culparte por cosas que ya ni existen. El pasado ya se fue, el futuro aún no llega, y tú aquí atorado en un drama que solo te hace daño. Es momento de poner orden y luchar por tus sueños, como la señora perrísima que puedes llegar a ser.

Quien te quiera, que le invierta tiempo, esfuerzo y una que otra demostración; tú no eres rebaja ni liquidación de fin de temporada. No bajes tu precio por nadie. Si alguien no puede con tu brillo, que vaya a llorar con la gestora de sus días.

Tendrás muy buena suerte en juegos de azar y una oportunidad de negocio que podría acomodarte el fin de año. Aprovecha antes de que otro vivo te coma el mandado.

Estos días serán para reflexionar quién sí, quién no y quién jamás. Necesitas mandar al chorizo a esas personas que solo te absorben energía y te meten ideas feas en la cabeza.

No te me desanimes si las cosas no se dan rápido; cada cosa llegará en el momento correcto. En el trabajo todo se ve estable, pero si andas buscando crecer, antes de lo que crees aparecerá la oportunidad que te dará ese empujón que te mereces.

Y por favor, no descuides tu cuerpazo criminal, porque estás en etapa de engordar con solo ver la comida. Ponte las pilas, bájale a las garnachas, que luego andas llorando porque ya nada te entra.

ESCORPIÓN

Cuida tu carácter, porque en estos días estarás más sensible, y cualquier comentario te va a caer como balde de agua fría. No te amargues por cosas que ni caso tienen.

Es momento de aprender de tus errores, porque si sigues reciclando los mismos patrones, vas a obtener los mismos trancazos. Si trabajas con constancia, eso que deseas podría materializarse a mediados de diciembre, así que no te me rajes ahora.

Si tienes pareja, vienen celos, pleitos y separación momentánea. Nada grave si ambos dejan de actuar como si fueran dos telenovelas caminando. Una amistad te buscará para contarte su tragedia sentimental, escucha pero no te metas, que luego te cargan el muerto.

Entras a un ciclo perrísimo, poderoso, transformador. Ya nadie te va a ver la cara, porque por fin estás entendiendo tu valor. Te espera una etapa donde te sentirás más fuerte, más libre y más dueño o dueña de tu destino. Después de tanto golpe que te ha dado la vida, ahora te toca gozar, disfrutar, soltar.

Si quieres relación estable, bájale a la exigencia, que ni tú misma cumplirías tus propios requisitos. Ve despacio para no espantar lo bueno que te quiere llegar.

En lo laboral, se ven dos oportunidades importantes, pero si no pones de tu parte, ninguna prosperará. Y deja de esperar que el dinero caiga del cielo, que ni Santa Claus trabaja gratis.

ARIES

En tu trabajo, se ve estabilidad bien plantada, pero también una noticia fuertecita que llegará antes de que diciembre cierre la cortina. No te me asustes por los movimientos que vengan, porque a veces Diosito sacude para acomodarte mejor. En el amor, que mendigue quien no se quiera, tú ni naciste pa’ rogona ni pa’ tapete, así que ponte bravo o brava cuando se trate de tu corazón.

En negocios, se ven mejoras, ventas buenas, dinerito que fluye, y hasta un pago atrasado que por fin regresa. También se marca enfermedad leve en un familiar, nada grave, pero sí te va a preocupar. Y mira qué sabroso chisme: te enteras que engañan a tu expareja… ahí nomás te vas a reír como señora asomada a la ventana diciendo “te lo dije”.

Aries, deja de temerle a los cambios. Si no te mueves, la vida te va a mover de golpe, así que mejor fluye. Andas comiendo como si el 2025 ya hubiera acabado, así que aguas con infecciones estomacales, porque te has metido cada cosa que ni tus intestinos quieren recordar.

Se vienen planes de viaje llenos de placer, risas, chisme y pecado leve. Cambios de humor intensos te van a ayudar a madurar; ya te hacía falta dejar de reaccionar como si el mundo girara nomás pa’ ti. Cambia tu rutina, saca esos proyectos viejos que dejaste tirados como ex que ya no quisiste.

Cuida tus cosas porque perderás objetos por andar en la luna. También se marca nueva amistad que te hará reír, te levantará el ánimo y te moverá energías muy buenas. Esta persona llega para que aprendas que todavía existe gente que vale la pena.

TAURO

Tú con los planetas alineándose a tu favor pero con los deseos carnales tan despiertos que ni tú sabes dónde poner tanto fuego. Respira, mijo/mija, porque andas que una palabra te prende y la otra te derrite. Ignora chismes de gente tonta, pobre y ociosa, que nomás quiere verte caer. Tú sigue con tu carácter fuertecito y tu lengua afilada, que gracias a eso has logrado lo que tienes.

No te preocupes por quien te fregó la existencia; el karma va caminando despacio, pero llega bien puntual. Tú nomás espera, que la vida se encargará de mostrarte que la justicia divina existe. Cambios en amistades, carácter y rutinas te van a abrir caminos nuevos. Es momento de aventar la monotonía por la ventana, porque tú ya no estás pa’ vivir en piloto automático.

Si traes la necesidad de buscar a alguien del pasado, que sea solo para cerrar capítulos, no para revivir tragedias. No regreses a lo que ya te costó lágrimas y orgullo. Con tantos nuevos errores por cometer, ¿pa’ qué reciclar los viejos?

Y deja ya de fingir que todo está perfecto. Si ya no sientes emoción por tu pareja, si la relación está más fría que pozole del lunes, no estás obligado a seguir ahí. Suelta, cierra, y sigue tu camino.

Se vienen cambios económicos, nuevas oportunidades, movimientos que te sacudirán pero te beneficiarán. 2026 te quiere diferente, no arrastrando lo mismo de siempre.

GÉMINIS

Cuídate ese estómago porque traes gastritis, colitis y hasta la bilis inflamada. Una amistad te necesitará más que nunca; sé su apoyo, pero tampoco te cargues problemas ajenos que luego ni dormir te dejan. En tu entorno, malas caras en el trabajo o con vecinos podrían arruinarte el día, así que canaliza tu energía antes de que termines explotando como Paloma de Año Nuevo.

Deja de creer que el mundo va a mejorar solo. Tú eres quien debe mover su propio entorno, no los demás. No esperes nada de esa persona que te gusta, porque trae otros intereses y tú no estás en su lista ni como opción secundaria. Muy de prender varios boilers y no meterse a bañar.

Tu orgullo siempre será tu cruz. Te cuesta pedir perdón, te cuesta ceder, y te cuesta aceptar que a veces tú también la riegas. Aprende a ponerte culeis, a darte tu lugar, y a no aceptar cualquier cariñito como si te estuvieran haciendo un favor.

Vienen amores nuevos, intensos y con lazos fuertes, pero si sigues distraído con quien no vale ni el arranque, te vas a perder de algo bueno. Abre los ojos y enfócate en quien sí te busca, no en quien te deja en visto.

Tendrás la fuerza necesaria para mandar a freír espárragos a toda la gente que te quiere ver caído. Este cierre de año te va a dar valor para poner límites que antes te daba miedo poner.

CÁNCER

No dejes que nadie robe tu tiempo, porque es lo más valioso que tienes. Hay días en los que sientes que no sabes pa’ dónde jalar, como si la vida fuera un laberinto sin salida. Escucha tu corazón; él sabe más que tu cabeza cuando te pones dramático.

Cuida tu estado de ánimo porque podrías caer en depresiones tontas y sin motivo, solo por darle vueltas a cosas que ni existen. Viene suerte en juegos de azar, cambios en pagos o deudas, todo para acomodarte antes de que acabe el año.

Si tu pareja anda distante, dale su espacio. A veces tú mismo cansarías a cualquiera con tanta intensidad y necesidad de cariño. Una amistad podría acercarse demasiado, no porque te quiera, sino porque quiere sacar información. No sueltes nada; ahorita tu vida privada debe ser más cerrada que portón de rancho.

Se vienen cambios económicos muy buenos, movimientos que aliviarán tu carga. Pero cuida tu carácter, porque eres de armas tomar y luego andas pidiendo disculpas por haber reaccionado de más.

Aprende a valorarte más. No te me juntes con cualquiera ni permitas que cualquier persona te endulce el oído para sacarte provecho. Tú eres de gustos caros, te gusta lo fino, lo bueno, lo suavecito. Y si no puedes pagarte la vida que quieres… pues búscate quien sí pueda. Eso no es interés, es aseguramiento del futuro, como diría toda señora sabia.

PISCIS

Ponte las pilas, porque tu cuerpo y autoestima andan necesitando atención urgente. La vida te va a abrir puertas bien perras, pero si no te aplicas, se te van a ir de largo como agua entre los dedos. Vienen momentos positivos, llenos de cambios bonitos que podrían traerte el cierre de un negocio, la firma de un trato importante o hasta la oportunidad de viajar al extranjero, algo que has deseado desde hace tiempo.

Si tienes pareja, la relación se fortalece, se limpia el ambiente y podría llegar embarazo o una etapa de armonía chula, de esas que casi ya no se ven. Tendrás suerte en juegos de azar, así que anímate, pero sin volverte adicto. No te estés quejando tanto, Piscis. Si algo no sale a la primera, inténtalo veinte veces si es necesario. Amores de una noche podrían llegar, y si ya tienes pareja, es momento de cerrar ciclos, dejar fantasmas del pasado y encender de nuevo la chispa que ya parecía foco fundido.

Aguas con chismes familiares, porque podrían ponerte de malas. Tú deja que el mundo ruede y enfócate en tus planes, que andar volteando atrás es pura pérdida de tiempo.

Vienen momentos de incertidumbre, sobre todo con un proyecto que traes entre ceja y ceja, pero si te organizas, lo vas a lograr. Cuidado con amiga de piel clara, porque andará revelando secretos que le contaste. Aprende a cerrar la boca, mijo/mija; no todos son dignos de tu confianza.

Y si tu pareja te pone obstáculos, te corta las alas o te hace sentir menos… no vale la pena estar ahí. Tú naciste para volar, no para andar arrastrando cadenas. Cambios laborales se acercan: puede ser mejor puesto, aumento o cambio de horario que te traerá más paz y más dinero.

ACUARIO

Acuario, deja de confiar en quien solo te ha dado dudas, disgustos y silencios incómodos. Aprende a desconfiar hasta de tu sombra, porque a veces la gente te abraza con cariño… mientras te tantea el bolsillo. Familiar te buscará, y puede necesitar apoyo emocional o económico. Cuídate de dos personas dentro de tu círculo cercano, porque solo se acercan cuando ocupan algo. Tú no eres dispensario ni banco, así que no te dejes usar. Si te interesa alguien, con detalles y paciencia te puedes ganar su corazón, pero no corras, que luego pareces asustar más que enamorar.

No te me metas en relaciones prohibidas. A estas alturas, Acuario, no estás para andar de amante, ni de plato de segunda mesa. Además, te marca infección, así que cuida tu cuerpo. Una amistad sufrirá accidente, así que estate pendiente. Vigila a una persona que se pegará demasiado a ti: no trae buenas intenciones, solo quiere información para usarla después. Y no te fíes de quien hoy te promete el cielo y mañana ni te contesta los mensajes. Tú tienes todas las armas para consolidar una relación bonita, pero has desperdiciado oportunidades por andar mendigando cariño a quien no lo merece.

Podrías sufrir engaño inesperado de alguien importante para ti. No te tomes las cosas tan a pecho, deja que el tiempo acomode las piezas y no tomes decisiones cuando estés herido, porque luego te arrepientes.

CAPRICORNIO

Se ven ofrecimientos de nuevo trabajo, llegada de dinero extra por deuda pasada, préstamo o venta inesperada. Es un cierre de año que te empuja para arriba. Si tienes pareja y anda fría, apagada o rutinaria, podría ser que ya se cansó de lo mismo; ponle creatividad, reaviva el ánimo o de lo contrario estarás viendo tu relación desmoronarse como galleta húmeda. Es momento de despabilarte, soltar el pasado y abrirte a oportunidades nuevas. No puedes seguir arrastrando esas cosas que no te dejaban avanzar. Vienen cambios grandes en tus finanzas, entrada de dinero extra que te ayudará a pagar deudas y aliviar presiones.

Pero aguas, Capricornio: tus cambios de humor están tan fuertes que podrías herir a quienes amas sin darte cuenta. No te cierres, aprende a escuchar. Y tampoco te confíes de más; busca lo que quieres sin miedo, porque si no te mueves tú, nadie te va a mover. Cuida trámites, documentos, permisos, papeles; algo podría quedarse pendiente y causarte retrasos. Hay posibilidad de que una amistad salga embarazada, noticia que te sorprenderá. Se aproxima evento o festejo al que podrías no ser invitado, no te lo tomes personal; no siempre tienes que entrar en todos lados. Una amistad te buscará para chismecito y consejo, y tú, como buena señora sabionda, vas a soltarle palabras que hasta te vas a aplaudir.

SAGITARIO

Vas a sentir la tentación de buscar a alguien del pasado, pero por favor, criatura, no vuelvas a las mismas p3ndejadas de antes. Tú ya no estás para repetir capítulos que ni buenos fueron. Valórate, mija/mijo. Se ven oportunidades de nueva amistad, persona que llegará a través de conocido o conocida, y con quien harás un lazo muy fuerte en poco tiempo. También llega una situación muy importante que te hará valorar más a tu familia y a tus amistades; deja de guardarte los sentimientos y aprende a ser más expresivo, porque luego nadie sabe ni qué quieres ni qué sientes.

Deja de vivir tirado en recuerdos feos, sana heridas viejas, deja de repetir historias. Enfócate en lo positivo, porque de seguir así te bloquearás tú solo. Un nuevo amor entra en tu vida más pronto de lo que imaginas, pero podrías rechazarlo por miedos del pasado o heridas mal curadas. Cuida tu alimentación, porque en estas semanas podrías subir de peso como si nomás vieras la comida y engordaras. Una situación confusa te hará valorar lo que tienes, lo que eres y quién está a tu lado. Un familiar necesitará de ti, y este es el momento de demostrar cariño, apoyo y presencia. No te guardes lo que sientes, que luego te arrepientes cuando ya es tarde.