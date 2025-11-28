Pete Hegseth habría ordenado atacar dos veces una embarcación para no dejar supervivientes

El ejército estadounidense habría llevado a cabo un segundo ataque que causó la muerte de sobrevivientes en una embarcación que ya había sido atacada, según informaron fuentes a The Washington Post.

La operación se realizó en el Caribe el 2 de septiembre, después de que un ataque inicial no causara la muerte de todos los pasajeros. Ese ataque de septiembre fue el primero de lo que se convirtió en una serie regular de ataques contra presuntos narcotraficantes.

Si bien el primer ataque pareció inutilizar el barco y causar muertes, el ejército evaluó que hubo sobrevivientes, según las fuentes. El segundo ataque causó la muerte de los tripulantes restantes a bordo, elevando el número total de muertos a 11, y hundió el barco.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había ordenado al ejército antes de la operación que se asegurara de que el ataque causara la muerte de todos los pasajeros, pero no está claro si sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque, según una de las fuentes.

El presidente Donald Trump anunció el ataque y las muertes ese mismo día, pero el gobierno nunca ha reconocido públicamente la muerte de sobrevivientes.

Trump declaró el jueves que las acciones en tierra para detener las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela podrían “comenzar muy pronto”, en medio de las continuas dudas sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en Latinoamérica. Las autoridades han reconocido desconocer la identidad de todas las personas a bordo de los barcos antes de ser atacados, según informó CNN.

“Me ha alarmado la cantidad de embarcaciones que este gobierno ha desmantelado sin consultar siquiera al Congreso”, declaró la representante demócrata Madeleine Dean a CNN esta semana. “Justo la semana pasada, revisé en un SCIF [centro de información confidencial compartimentada], como miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores, algunos documentos relacionados con el hundimiento de estos barcos y el asesinato de sus ocupantes. No había ninguna evidencia de lo que estaba sucediendo”.

Las personas informadas sobre el doble ataque expresaron su preocupación de que pudiera violar el derecho internacional humanitario, que prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo que esté “fuera de combate” o retirado del combate por lesiones o rendición.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, declaró Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y actual analista principal del grupo de expertos Crisis Group. “Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está ‘fuera de combate’ y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”, indicó.

En una publicación en Truth Social anunciando el ataque del 2 de septiembre, el presidente Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense había llevado a cabo “un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur”.

La administración ha intentado justificar legalmente sus ataques contra las embarcaciones alegando que transportaban a individuos vinculados a aproximadamente dos docenas de cárteles de la droga involucrados en un conflicto armado con Estados Unidos.

La Casa Blanca ha afirmado repetidamente que las acciones de la administración “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, el ámbito del derecho internacional diseñado para prevenir ataques contra civiles.

Sin embargo, muchos expertos legales afirman que los presuntos narcotraficantes son civiles, no combatientes, y que, por lo tanto, los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Antes de que el ejército estadounidense comenzara a detonar embarcaciones en septiembre, la lucha contra el narcotráfico estaba a cargo de las fuerzas del orden y la Guardia Costera estadounidense, y los miembros de los cárteles y los narcotraficantes eran tratados como delincuentes con derecho al debido proceso.

Sin embargo, en una opinión legal clasificada emitida durante el verano, el Departamento de Justicia argumentó que el presidente está legalmente autorizado a autorizar ataques letales contra 24 cárteles y organizaciones criminales en defensa propia, ya que estos grupos representan una amenaza inminente para los estadounidenses, según informó CNN.

Este argumento se ha visto potencialmente socavado por el comportamiento de los presuntos narcotraficantes que han sido blanco de ataques: en al menos un caso, una embarcación había dado la vuelta y se alejaba.

