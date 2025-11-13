EE.UU. ataca un presunto barco narcotraficante, causando la muerte de 4 personas en el Mar Caribe

El ejército de Estados Unidos realizó otro ataque contra una supuesta embarcación dedicada al narcotráfico el martes, según confirmó un funcionario del Pentágono a CBS News. El ataque tuvo como objetivo un barco en el Mar Caribe y causó la muerte de cuatro personas a bordo.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 21 embarcaciones en 20 ataques en aguas internacionales, con un saldo de al menos 80 muertos. El gobierno de Trump afirma que estas operaciones forman parte de una ofensiva contra el narcotráfico.

El Pentágono no ha revelado más información sobre este último ataque.

Anteriormente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había declarado que los ataques tenían como objetivo a “narcoterroristas” en rutas conocidas de narcotráfico, aunque no se han presentado pruebas específicas de que las embarcaciones estuvieran traficando drogas o representaran una amenaza para Estados Unidos.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que el portaaviones de propulsión nuclear USS Gerald Ford y otros buques de guerra habían entrado en el área de responsabilidad del Comando Sur, que incluye el Caribe, incrementando la tensión en la zona.

Venezuela anunció el martes el inicio de un ejercicio militar masivo en todo el país, en el que participarían unos 200,000 efectivos.

Muchos venezolanos, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, y observadores internacionales creen que el aumento de la presión militar estadounidense tiene como objetivo forzar la salida de Maduro del poder.

