Águeda López presume su abdomen ‘de acero’ desde un evento deportivo en Las Vegas

Siempre estilosa y derrochando carisma a donde quiera que vaya, la empresaria Águeda López cautivó a más de uno durante su paso como invitada en el Gran Premio de Las Vegas 2025. Y es que como ya es costumbre, dio cátedra del buen vestir mientras, de paso, dejó en evidencia la flamante figura con la que cuenta.

A través de su cuenta oficial en Instagram, la autora del libro “La niña que siempre miraba el sol” colocó un carrusel de imágenes de algunos de los mejores momentos vividos durante el evento de la Fórmula 1. Estos incluyeron encuentros con amigos y una mirada exclusiva al espectáculo nocturno que dejó como ganador a Max Verstappen.

Otro de los detalles que generó revuelo entre su comunidad digital, compuesta por poco más de dos millones de seguidores, fue el cómodo, pero despampanante atuendo que lució para la ocasión y con el que mostró los resultados de su disciplina y estricta rutina de ejercicio.

Se trató de un conjunto de jeans oversized a la cadera y un croptop negro de manga larga que dejó al descubierto el abdomen plano y marcado de Águeda López, quien a sus 44 años cuenta con una de las figuras más envidiables del espectáculo.

A la par de este conjunto, la también modelo usó un maquillaje caracterizado por una piel jugosa y mirada acentuada por un delineado ‘cat eye’. Mientras tanto, su larga melena rubia descansó en ondas suaves sobre sus hombros.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de piropos en los que el tema principal fue la belleza de Águeda López, así como su disciplina para mantener una figura de infarto.

“Esos abdominales… fit y bella”, “Preciosa”, “¿Me explicas esos abs?”, “Que bella, divina, espectacular”, “Devuélvete, que te pasaste…te pasaste para regia”, “Literalmente estás brillando”, “Siempre traes un estilo sin esfuerzo” y “Obsesionada con este look”, son algunas de las reacciones que se registraron desde la plataforma de Instagram.

