Águeda López compartió un divertido vistazo a sus aventuras en Perú

La influencer y escritora Águeda López ha consentido a sus seguidores en redes sociales con una mirada inédita a su reciente escapada a Cuzco, Perú, donde disfrutó de una estancia llena de paseos por la ciudad, gastronomía de primer nivel y paisajes de ensueño.

Siempre dispuesta a mantenerse conectada con sus fanáticos más fieles, la autora del libro “La niña que siempre miraba el sol” compartió una publicación desde su cuenta de Instagram en la que quedaron inmortalizados los momentos más especiales de su visita al país latinoamericano.

Dentro de dichas postales quedaron atesoradas sus salidas con amigos, visitas a sitios emblemáticos de Cuzco, así como la arquitectura y diversidad cultural, algo que destacó a través de un emotivo mensaje.

“Cuzco. Me enamoré de ti. Gracias @belmondhotelmonasterio por hacer estos días tan únicos y tan especiales. Visitar esta ciudad con amigos que son familia ha sido mágico. Los queremos con el corazón @julimolinat @gianmarcooficial”, expresó Águeda López sobre esta experiencia que los internautas no dudaron en celebrar. Y es que para muchos esta mirada a Perú se trata de una oportunidad de difusión que no se puede desaprovechar.

“Que lindo viaje, amo que conocieras Perú”, “Que guapa, Águeda. Me encantan las fotos, se te ve súper feliz”, “Que lindo saber que te llevas a Perú en el corazón”, “Hermoso viaje y tú toda divina en cada foto”, “Belleza de lugar y mujer”, así como “Se te quiere, disfruten de este bello país y la mejor comida del mundo”, destacaron en la sección de comentarios bajo el post.

Sin embargo, esta no fue la única aventura que Águeda López vivió durante su escapada a territorio peruano. Días antes de su partida, la famosa detalló que visitó el Lago Titicaca, no sin antes dar una breve explicación de la magia detrás de este sitio.

“Tuve la suerte de visitar las islas flotantes de los Uros. (Islas artificiales). El pueblo uro ha vivido en estas islas durante siglos“, destacó como parte de la descripción de su publicación.

