Águeda López desató revuelo con un look de camisa oversized 

La empresaria e influencer Águeda López se encuentra viviendo una de mejores etapas de su vida a nivel profesional. Y es que recientemente participó como escritora emergente en el evento ‘The Best Sellers Choice’ organizado por Amazon, donde además de irradiar seguridad y elegancia, dio una cátedra de estilo que no pasó desapercibida.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Luis Fonsi compartió una publicación con la que dio una mirada inédita a su paso por este importante espacio de networking que la catapulta al siguiente nivel.

El carrusel de imágenes dejó ver a una Águeda López muy sonriente mientras posa desde la alfombra roja del evento, enfundada en un mini vestido oversized en color blanco de la casa de moda Loewe. Para completar su look, la famosa portó unos tacones en el mismo tono y una cartera de Hermès.

Su beauty look se vio caracterizado por un maquillaje glam de sombras neutrales y delineado marcado, así como por un recogido con doble trenza que mantuvo su melena dorada alejada de su rostro.

Águeda López celebra su reconocimiento como escritora emergente

A la par de las fotografías que evidenciaron sus atributos, la famosa de 43 años colocó un emotivo mensaje de agradecimiento en donde se hizo presente su emoción por alcanzar este título a través de un proyecto tan personal.

“Que bonita noche la de ayer en @thebestsellerschoice. Gracias por el reconocimiento de Best Seller para una escritora emergente. Me llena el corazón de gratitud y de certeza de haber escogido el camino correcto“, inició la española. “Gracias a mi editor @gonzaloalbert_. Esto y todo lo que ha pasado con este libro lleno de girasoles te lo debo a ti. GRACIAS”, añadió.

En respuesta, miles de internautas y una que otra celebridad allegada a ella llenaron la sección de comentarios con felicitaciones. Tal fue el caso de la recién elegida Miss Cuba, Lina Luaces, la empresaria Daniela Ospina y su esposo, el cantante Luis Fonsi.

“Felicidades, que generosidad compartir tu historia”, “Que honor tenerte en @thebestsellerschoice y reconocer la valentía de atreverte a contar tu historia en un libro tan hermoso que leí en audiobook me encantó” y “Tienes una luz tan bella, tu energía traspasa la pantalla”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web tras su hazaña.

Seguir leyendo:

• Águeda López revivió uno de sus momentos más difíciles como mamá

• Águeda López pasea en bici en bikini desde las Maldivas

• Águeda López dedica emotiva publicación a Luis Fonsi por su cumpleaños