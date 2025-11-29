Inmigrante mexicano con más de 30 años en EE.UU. es deportado por ICE
Docenas de personas se reunieron en Southridge High School en Beaverton para protestar por la deportación de Paulino
Un caso que ha sacudido a la comunidad latina en Oregón involucra a Paulino Martin San Pedro, un mexicano con más de tres décadas viviendo en Estados Unidos, que fue detenido y deportado en apenas unos días.
De acuerdo con Oregon Public Broadcasting (OPB), la deportación se llevó a cabo sin que su familia pudiera prepararse o recibir notificación oportuna.
Detención y deportación del inmigrante mexicano
Según OPB, Paulino Martin San Pedro fue arrestado por ICE el 18 de noviembre de 2025, tras más de 30 años de residir en Beaverton, donde dirigió un negocio y crió a sus tres hijos. El caso avanzó con una velocidad inesperada: para finales de esa misma semana, él ya se encontraba en México. Su familia se enteró únicamente cuando Paulino logró hacer una breve llamada desde el extranjero.
La rapidez del proceso detonó una protesta en Southridge High School, donde decenas de residentes denunciaron que la detención ocurrió sin advertencia. Testimonios recabados por OPB indican que en solo tres días Paulino fue trasladado por distintas instalaciones en Washington, Arizona y finalmente enviado fuera del país, sin que las autoridades informaran a sus familiares sobre su paradero o su situación.
Qué se sabe del estatus migratorio de Paulino
En la información proporcionada no se especifica cuál era su situación migratoria antes de la detención. Tampoco se detalla si contaba con algún trámite abierto, permisos previos o antecedentes administrativos que pudieran contextualizar la decisión de ICE.
Hasta el momento, la agencia no ha emitido un comunicado explicando los motivos detrás de su arresto ni aclarando por qué la deportación se ejecutó tan rápidamente. Según OPB, tampoco respondieron a las solicitudes de información presentadas por periodistas tras las manifestaciones en Beaverton.
La ausencia de una postura oficial ha alimentado críticas entre líderes locales, quienes consideran que el caso evidencia una falta de transparencia en las decisiones migratorias recientes.
La vida de Paulino en Estados Unidos
De acuerdo con los testimonios recogidos por OPB, Paulino Martin San Pedro vivía plenamente integrado en Oregón. Pasó más de tres décadas en Beaverton, administró un negocio local y formó una familia con tres hijos que crecieron en la zona.
Durante su detención, Paulino narró a su familia algunas de las escenas que presenció en los centros de ICE, como personas gravemente enfermas, entre ellas pacientes en diálisis o con cáncer que permanecían esposadas a sus sillas de ruedas. Estos relatos aumentaron la angustia de sus seres queridos mientras intentaban obtener información sobre su ubicación.
Por ahora, no existe información pública que indique si su familia o representantes legales han iniciado algún recurso para cuestionar la deportación o solicitar una revisión del procedimiento. Según OPB, el caso continúa motivando manifestaciones y llamados a mayor claridad por parte de las autoridades, pero el futuro de Paulino en EE.UU. permanece incierto.
