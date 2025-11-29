Inmigrante cubano es arrestado en una parada de tráfico pese a contar con un permiso de trabajo

Un inmigrante cubano identificado como Daniel Reyes Acosta, de 29 años, fue detenido en Florida tras una parada de tráfico que terminó con su entrega a agentes de migración.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad cubana en Estados Unidos, especialmente porque el joven contaba con un permiso de trabajo vigente, mediante el Formulario I220A, y una licencia Real ID válida hasta 2029.

Detalles del arresto

Según Cibercuba, la detención ocurrió en West Palm Beach, cuando un agente de la Florida Highway Patrol identificó que la matrícula del vehículo se vinculaba a una persona con un caso migratorio pendiente. A partir de esa alerta, el oficial detuvo el auto y solicitó verificación adicional, lo que derivó en el arresto del joven.

Las acciones de ICE contra inmigrantes siguen siendo cuestionadas. Crédito: Erin Hooley | AP

Tras la detención en carretera, Reyes Acosta, a pesar de informar sobre que contaba con un permiso de trabajo vigente gracias al Formulario I-220A, fue trasladado al centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. De acuerdo con Univisión, el joven se dirigía a realizar diligencias personales y no tenía conocimiento de ninguna orden inmediata que justificara su detención.

Su familia denunció públicamente que el procedimiento fue “arbitrario” y que se trató únicamente de una “alerta de sistema” por su estatus migratorio.

Respecto al Formulario I-220A, este consiste es una “liberación condicional bajo supervisión” otorgada a ciertos migrantes tras su ingreso a EE.UU. De acuerdo con Cibercuba, este documento no equivale a un parole ni otorga protección contra deportación; sólo permite que la persona permanezca en el país mientras cumple con citas, reportes y requisitos de supervisión.

Permite obtener permiso de trabajo, pero no brinda estabilidad migratoria ni inmunidad ante una detención.

Razones oficiales del arresto

Según Cibercuba, el origen del arresto fue una alerta generada por el sistema de consulta de placas, que indicó que Reyes Acosta no era ciudadano o residente y tenía un proceso pendiente ante inmigración. Esto fue suficiente para que la Patrulla de Carreteras solicitara verificación adicional y contactara a ICE. No existían órdenes judiciales nuevas, ni antecedentes penales, ni infracciones activas.

De acuerdo con Univisión, tanto el oficial estatal como ICE actuaron bajo el argumento de que cualquier persona con estatus migratorio pendiente puede ser detenida si el sistema así lo marca, aun cuando esté cumpliendo sus requisitos de supervisión.

Quién es Daniel Reyes Acosta

Según Cibercuba, Reyes Acosta es un joven cubano de 29 años que llegó a Estados Unidos buscando estabilidad y mejores oportunidades laborales. Tras su liberación con I-220A, obtuvo un permiso de trabajo, consiguió empleo en el sector de reparaciones y mantenimiento y contaba con una vida estable en Florida.

El joven está casado y su esposa, también con I-220A, expresó temor por la situación, afirmando que salir a trabajar se ha convertido en un riesgo. La pareja tiene un hijo pequeño nacido en Estados Unidos, quien quedó al cuidado de la madre tras el arresto.

De acuerdo con Univisión, el detenido cumplía con todas sus citas migratorias, no tenía historial criminal, y llevaba una vida organizada y productiva. Su situación legal era la de un migrante en espera de resolución de su caso, condición que comparte con miles de cubanos en el país.

El futuro de Daniel Reyes Acosta permanece incierto. Podría permanecer detenido mientras su caso avanza ante las autoridades migratorias o enfrentar un proceso de deportación.

Continúa leyendo:

Inmigrante que quería visitar a su familia por Thanksgiving es detenida y deportada

Actriz nativa americana está indignada tras ser detenida durante un operativo de ICE

ICE arresta a inmigrante tras confundirlo con su hermano gemelo





