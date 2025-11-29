EE.UU. les recortará los beneficios fiscales a los inmigrantes y elevará la revisión de las remesas

Alineado con la política de erradicar al fenómeno migratorio en Estados Unidos, Scott Bessent, secretario del Tesoro, anunció que el gobierno recortará los beneficios fiscales para los extranjeros carentes de estatus legal y además elevará la revisión de las remesas que estos envían hacia sus países de origen.

“Bajo la orden de @POTUS (el presidente de Estados Unidos) @realDonaldTrump, estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos”, escribió el funcionario republicano en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Dicho posicionamiento surge a raíz de la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.

Noticia en desarrollo…