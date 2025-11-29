Manchester City gana in extremis y se recupera en Premier League

El Manchester City volvió a la senda del triunfo con una victoria sufrida 3-2 ante el Leeds, con un gol de Phil Foden en el 90+1.

Los Citizens de Pep Guardiola venían de perder el fin de semana pasado ante el Newcastle United por 2-1 y en Champions League también cayeron ante el Bayer Leverkusen por 2-0.

El City sube al segundo puesto de la tabla de posiciones, aunque con un partido más que Chelsea, equipo que está en el tercer lugar con 23 unidades a dos del club de Manchester.

Manchester City abrió y cerró la victoria ante Leeds

El Manchester City comenzó ganando 1-0 ante Leeds con un gol de Foden antes del primer minuto de juego, apenas a los 58 segundos.

With 58 seconds on the clock, Phil Foden gives Man City the lead. 🕑 pic.twitter.com/6nC7JaZE20 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 29, 2025

El rápido 1-0 unido al 2-0 que llegó antes de la media hora, al aprovechar Josko Gvardiol un pobre blocaje de Lucas Perri en un córner. El croata, que no cayó en fuera de juego por milímetros, empujó la pelota a un metro de la línea de gol y puso al City rumbo a un triunfo rutinario.

Aunque la rutina le dio paso al caos con un gol de Dominic Calvert Lewin que recortó distancias en el comienzo del segundo tiempo al minuto 49.

Lewin provocó un penal y Nmecha se encargó de cobrarlo. Gianluigi Donnarumma paró el pena, pero el rebote dio al jugador del Leeds y puso el empate 2-2 en el minuto 68 que complicaba a los Citizens.

En el tiempo añadido y después de que a Omar Marmoush se le escapara la victoria en un cabezazo, el inglés asumió la presión de coger la pelota dentro del área.

Phil Foden condujo hasta que vio el hueco por el que batir a Perri y convertirse en el héroe del sábado en Mánchester para sumar tres puntos y mantenerse lo más cerca posible del líder Arsenal.

El Arsenal de Mikel Arteta se enfrentará este domingo al Chelsea en un duelo que puede apretar la lucha por el primer lugar o que se escapen los Gunners.

THE ETIHAD ROARS WITH RELIEF. ⚡️



On the brink of a draw, Phil Foden answers with the 3-2 Man City WINNER in stoppage time. pic.twitter.com/IBsUCgOhqr — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) November 29, 2025

