Miami: el tiempo para hoy sábado 29 de noviembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 29 de noviembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 59% y habrá cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 19.88 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 16.16 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:49 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén cielos cubiertos con tormentas y lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 73 y los 81 grados Fahrenheit (23 y 27 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 88%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.