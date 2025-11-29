Pete Hegseth responde a versión sobre segundo ataque contra una embarcación en el Caribe

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desestimó con firmeza un informe que alegaba que ordenó que no se dejaran sobrevivientes antes del primer ataque militar contra un barco narcotraficante en el Mar Caribe en septiembre.

Según el Washington Post, un comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) ordenó un segundo ataque aéreo contra la lancha rápida que transportaba a 11 narcoterroristas del Tren de Aragua el 2 de septiembre, después de que el primer ataque dejara a dos personas aferradas a los restos.

El llamado a un segundo ataque supuestamente se dio en respuesta a una orden verbal de Hegseth de “matar a todos”, informó el medio.

“Como de costumbre, las noticias falsas están ofreciendo más información inventada, incendiaria y despectiva para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria”, escribió Hegseth en X después de que se publicara el informe.

“Como hemos dicho desde el principio, y en cada declaración, estos ataques altamente efectivos están específicamente destinados a ser ‘ataques letales y cinéticos’“, continuó el jefe del Pentágono. La intención declarada es detener las drogas letales, destruir los narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense.

“Todo traficante que eliminamos está afiliado a una Organización Terrorista Designada”, agregó.

Haciéndose eco de Hegseth, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, argumentó: “Todo ataque cinético letal contra narcoterroristas es: 1) Completamente legal 2) Realizado contra las operaciones de una Organización Terrorista Designada 3) En defensa de intereses nacionales vitales de Estados Unidos.”

El presidente Trump compartió imágenes del ataque del 2 de septiembre —el primero de más de una docena de ataques militares contra presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental— que muestran solo el primer misil impactando la lancha rápida y aparentemente destruyéndola.

El Washington Post afirma que se dispararon cuatro misiles contra la embarcación: dos para matar al tripulante y dos para hundirla.

Según se informa, el JSOC explicó a la Casa Blanca y a los legisladores del Congreso que se necesitaban múltiples ataques para eliminar posibles peligros para la navegación de otros barcos.

Una persona que vio la transmisión en vivo del segundo ataque letal declaró al medio que el público “se horrorizaría” si viera las imágenes.

Según el informe, después del ataque del 2 de septiembre, se cambiaron los protocolos para enfatizar el rescate de sobrevivientes.

“El gobierno de Biden optó por una estrategia de guantes de seda, permitiendo que millones de personas —incluidos peligrosos cárteles y afganos sin antecedentes— inundaran nuestras comunidades con drogas y violencia”, continuó la publicación de Hegseth. “El gobierno de Trump ha cerrado la frontera y ha tomado la ofensiva”.

Asimismo, argumentó que los ataques contra presuntos narcoterroristas, parte de una campaña denominada “Operación Lanza del Sur”, son “legales tanto bajo el derecho estadounidense como internacional, y todas las acciones cumplen con el derecho de los conflictos armados, y están aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.

Los legisladores demócratas se comprometieron a investigar y procesar a cualquiera que diera “órdenes ilegales” en respuesta al informe.

“La idea de que los restos de una pequeña embarcación en un vasto océano representen un peligro para el tráfico marítimo es completamente absurda, y matar a los supervivientes es flagrantemente ilegal”, escribió el representante Seth Moulton (demócrata por Massachusetts) en X.

“Recuerden mis palabras: Puede que lleve tiempo, pero los estadounidenses serán procesados ​​por esto, ya sea como crimen de guerra o como asesinato”, escribió.

El representante Eugene Vindman (demócrata por Virginia) advirtió a Hegseth que será responsabilizado por las órdenes ilegales que dé.

“Esto exige una investigación del Congreso, y el video sin editar del ataque y las grabaciones de radio de las órdenes dadas deben compartirse con el Congreso y el pueblo estadounidense de inmediato”, añadió Vindman.

El representante Ted Lieu (republicano por California) afirmó que “nada” en el memorando legal clasificado ni en la ley militar utilizada para justificar la operación “autoriza un segundo ataque cinético contra sobrevivientes indefensos”.

“Si los informes son ciertos, entonces se cometió un crimen de guerra”, afirmó Lieu. “Además, generalmente los crímenes de guerra no prescriben”.

