¡Vanessa Hudgens le da la bienvenida a su segundo bebé junto a Cole Tucker!

La familia de Vanessa Hudgens y Cole Tucker está de celebración. La actriz, conocida por su papel en ‘High School Musical’, anunció a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de su segundo hijo, compartiendo una emotiva imagen en la que aparece acostada en una cama de hospital mientras sostiene la mano de su esposo.

En el mensaje que acompañaba la publicación, Hudgens expresó su emoción y agradecimiento: “Bueno… ¡Lo logré! ¡Tuve otro bebé! ¡Qué experiencia tan emocionante es el parto! Un saludo a todas las mamás. Es realmente increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”.

El segundo hijo de la actriz con Cole Tucker

Hasta el momento, no se han revelado detalles adicionales sobre el nombre o el género del recién nacido. Sin embargo, los fanáticos ya sospechaban que el bebé había llegado después de que Hudgens publicara una fotografía el viernes en la que ya no lucía su barriga de embarazada.

Este nuevo integrante se suma a su primer hijo, quien nació en julio de 2024, aunque su nombre tampoco ha sido hecho público. La actriz había anunciado su segundo embarazo en julio de este año con una publicación titulada “¡Segunda ronda!”, en la que posaba junto a Tucker, su esposo y exjugador de las Grandes Ligas.

De acuerdo a las declaraciones de la propia actriz, la maternidad ha sido un viaje intenso. En una entrevista con E! News que ser madre es “literalmente lo más agotador del planeta”, pero también una experiencia que le ha permitido “bajar el ritmo y disfrutar el momento”.

La exestrella de Disney Channel reflexionó sobre la importancia de vivir el presente y destacó cómo este nuevo rol ha transformado su perspectiva.

Hudgens y Tucker comenzaron su relación en 2020, se comprometieron en 2022 y contrajeron matrimonio en diciembre de 2023 en una ceremonia en México. La actriz describió el momento de caminar hacia el altar como “el más emotivo de su vida”, una experiencia que la llenó de emoción y gratitud.

